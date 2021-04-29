Графік роботи "Нової пошти" та "Укрпошти" на травневі свята: як працюватимуть відділення

Наближається Великдень і святкові вихідні. Вся Україна відпочиватиме з 1 по 4 травня, оскільки на перші травневі вихідні випало відразу два великих свята. У "Новій пошті" та "Укрпошті" повідомили про те, як працюватимуть відділення.

Де можна буде відправити і отримати посилку в дні Великодня і травневих свят-читайте в нашому матеріалі нижче.

Графік роботи "Нової Пошти"

Єдиний повноцінний вихідний день на "Новій пошті" буде в неділю, 2 травня – на Великдень. У цей день не працюватимуть відділення та адресна доставка.

У понеділок, 3 травня, відділення "Нової пошти" та адресна доставка працюватиме за графіком неділі. Варто відзначити, що в кожному місті України ці графіки індивідуальні й перевірити інформацію можна на сайті організації.

У всі інші святкові дні відділення та адресна доставка буде працювати у звичайному режимі. Більш детально графіки відділень можна подивитися по цьому посиланні.

Графік роботи "Укрпошти"

В "Укрпошті" повідомили, що на свята працюватимуть всі чергові відділення. Скористатися послугами відправки листів, посилок можна буде навіть в неділю, на Великдень.

"Укрпошта працює під час святкових днів. 1, 2, 3, 9 та 10 травня надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора. 4 травня відділення Укрпошти працюють за звичайним графіком", - повідомили на сайті компанії.

Список відділень, які будуть працювати на свята - можна подивитися по цьому посиланні.

Графік роботи Meest

Як повідомляється на сайті компанії, графік роботи на Великдень і травневі свята зміниться. У суботу компанія працює за звичайним графіком, але Адресна доставка у віддалені населені пункти може не здійснюватися.

Неділя, 2 травня і понеділок, 3 травня – вихідні дні.

У вівторок, 4 травня – робота за звичайним графіком.