Град, шквалы до 20 м/с и мощные ливни: часть Украины накроет штормом

Самые сильные осадки завтра прогнозируются на Закарпатье. Также дожди с грозами вероятны на всей территории западной украины, на севере, а также в центральных - Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях.

На остальных территориях осадки маловероятны.

При грозах вероятно сильное ухудшение погоды.

"5 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы. Днем местами шквалы 15-20 м/с, местами град, вечером на Закарпатье и в Карпатах значительный снег (І уровень опасности, желтый)", - рассказали в Укргидрометцентре.

Температура самой низкой ожидается на западе и севере, +23+27. В центре +26+29, а на юге и востоке жарковато, +29+32.

В Киеве завтра вероятен дождь и гроза, температура +24+26, ночью +15+17 градусов.

Скрин: Погода в Украине 5 августа (meteo.gov.ua)

Скрин: Метеорологическое предупреждение на 5 августа (meteo.gov.ua)