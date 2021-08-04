Град, шквалы до 20 м/с и мощные ливни: часть Украины накроет штормом

Погода в Украине сильно испортится 5 августа в некоторых регионах. Синоптики предупреждают о штормовых порывах ветра, ливнях с градом и грозах.
Где именно разгуляется непогода - читайте ниже в нашем материале.
Самые сильные осадки завтра прогнозируются на Закарпатье. Также дожди с грозами вероятны на всей территории западной украины, на севере, а также в центральных - Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях.
На остальных территориях осадки маловероятны.
При грозах вероятно сильное ухудшение погоды.
"5 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы. Днем местами шквалы 15-20 м/с, местами град, вечером на Закарпатье и в Карпатах значительный снег (І уровень опасности, желтый)", - рассказали в Укргидрометцентре.
Температура самой низкой ожидается на западе и севере, +23+27. В центре +26+29, а на юге и востоке жарковато, +29+32.
В Киеве завтра вероятен дождь и гроза, температура +24+26, ночью +15+17 градусов.
Скрин: Погода в Украине 5 августа (meteo.gov.ua)
Скрин: Метеорологическое предупреждение на 5 августа (meteo.gov.ua)
Ранее про грозы и похолодание также предупредила синоптик Наталка Диденко.
Также синоптики рассказали, чего ждать от погоды в августе, напугав украинцев 40-градусной жарой.