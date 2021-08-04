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В Украину несутся грозы и похолодание: синоптик предупредила о нюансах

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Среда 04 августа 2021 13:45
В Украину несутся грозы и похолодание: синоптик предупредила о нюансах Фото: В Украину возвращаются дожди с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 5 августа принесет с собой дожди и грозы. Температура воздуха немного снизится, будет в среднем +27 градусов.

Такой прогноз озвучила украинцам синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Она предупредила, что осадки в нашей стране будут сопровождаться шквалами. Такая погода идет к нам из Европы.

"Грозы 5 августа будут греметь в Германии, в Центральной Европе, достигнут Хорватии, придут в Украину. В западных областях, на севере и местами в центральной части Украины кратковременные дожди и грозы предполагаются местами, будут сопровождаться шквалами", - предупредила Диденко.

Также синоптик сообщила, где удержится сухая погода, несмотря на осадки в других частях страны.

"На Востоке, Юге и в восточных районах Центра (Днепр с районами, область) удержится сухая жаркая погода с температурой воздуха от +28 до +33 градусов. На севере и в большинстве центральных областей ожидается завтра от + 25 до +29 градусов, в западной части от +22 до +27 градусов", - отметила эксперт.

Погода в Киеве

В столице Украины 5 августа, в четверг, ожидается дождь.

"В Киеве в четверг пройдет дождь, прогремит гроза. Максимальная температура воздуха составит +26, +27 градусов. В пятницу дождь может измениться серьезным ливнем в сочетании с шквалом. Температура воздуха в Украине в ближайшее время будет колебаться в незначительных пределах, с Востока и Юга жара уходить пока не хочет", - резюмировала Диденко.

Как мы писали ранее, синоптики предупреждают о граде и шквалах в Украине.

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