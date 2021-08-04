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Град, шквали до 20 м/с і потужні зливи: частину України накриє штормом

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується 5 серпня в деяких регіонах. Синоптики попереджають про штормові пориви вітру, зливи з градом і грози.

Де саме розгуляється негода - читайте нижче в нашому матеріалі.

Найсильніші опади завтра прогнозуються на Закарпатті. Також дощі з грозами ймовірні на всій території Західної України, на півночі, а також у центральних - Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях.

На інших територіях опади малоймовірні.

При грозах ймовірне сильне погіршення погоди.

"5 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози. Вдень місцями шквали 15-20 м/с, місцями град, ввечері на Закарпатті та в Карпатах значний сніг (I рівень небезпеки, жовтий)", - розповіли в Укргідрометцентрі.

Температура найнижчою очікується на заході і півночі, +23+27. У центрі +26+29, а на півдні та сході спекотно, +29+32.

У Києві завтра вірогідний дощ і гроза, температура +24+26, вночі +15+17 градусів.

Скрін: Погода в Україні 5 серпня (meteo.gov.ua)

Скрін: метеорологічне попередження на 5 серпня (meteo.gov.ua)

Раніше про грози і похолодання також попередила синоптик Наталка Діденко.

Також синоптики розповіли, чого чекати від погоди в серпні, налякавши українців 40-градусною спекою.

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Погода