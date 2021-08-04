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Град, шквалы до 20 м/с и мощные ливни: часть Украины накроет штормом

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Среда 04 августа 2021 20:48
Град, шквалы до 20 м/с и мощные ливни: часть Украины накроет штормом Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет шторм и град
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится 5 августа в некоторых регионах. Синоптики предупреждают о штормовых порывах ветра, ливнях с градом и грозах.

Где именно разгуляется непогода - читайте ниже в нашем материале.

Самые сильные осадки завтра прогнозируются на Закарпатье. Также дожди с грозами вероятны на всей территории западной украины, на севере, а также в центральных - Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях.

На остальных территориях осадки маловероятны.

При грозах вероятно сильное ухудшение погоды.

"5 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы. Днем местами шквалы 15-20 м/с, местами град, вечером на Закарпатье и в Карпатах значительный снег (І уровень опасности, желтый)", - рассказали в Укргидрометцентре.

Температура самой низкой ожидается на западе и севере, +23+27. В центре +26+29, а на юге и востоке жарковато, +29+32.

В Киеве завтра вероятен дождь и гроза, температура +24+26, ночью +15+17 градусов.

Град, шквалы до 20 м/с и мощные ливни: часть Украины накроет штормом

Скрин: Погода в Украине 5 августа (meteo.gov.ua)

Град, шквалы до 20 м/с и мощные ливни: часть Украины накроет штормом

Скрин: Метеорологическое предупреждение на 5 августа (meteo.gov.ua)

Ранее про грозы и похолодание также предупредила синоптик Наталка Диденко.

Также синоптики рассказали, чего ждать от погоды в августе, напугав украинцев 40-градусной жарой.

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