Град, шквали до 20 м/с і потужні зливи: частину України накриє штормом
Погода в Україні сильно зіпсується 5 серпня в деяких регіонах. Синоптики попереджають про штормові пориви вітру, зливи з градом і грози.
Де саме розгуляється негода - читайте нижче в нашому матеріалі.
Найсильніші опади завтра прогнозуються на Закарпатті. Також дощі з грозами ймовірні на всій території Західної України, на півночі, а також у центральних - Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях.
На інших територіях опади малоймовірні.
При грозах ймовірне сильне погіршення погоди.
"5 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози. Вдень місцями шквали 15-20 м/с, місцями град, ввечері на Закарпатті та в Карпатах значний сніг (I рівень небезпеки, жовтий)", - розповіли в Укргідрометцентрі.
Температура найнижчою очікується на заході і півночі, +23+27. У центрі +26+29, а на півдні та сході спекотно, +29+32.
У Києві завтра вірогідний дощ і гроза, температура +24+26, вночі +15+17 градусів.
Скрін: Погода в Україні 5 серпня (meteo.gov.ua)
Скрін: метеорологічне попередження на 5 серпня (meteo.gov.ua)
Раніше про грози і похолодання також попередила синоптик Наталка Діденко.
Також синоптики розповіли, чого чекати від погоди в серпні, налякавши українців 40-градусною спекою.