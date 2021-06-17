Град з пельмені, вирвані дерева і "світлове шоу": відео і фото страшної негоди в Маріуполі

В Україні негода накрила кілька областей , принісши 17 червня грозові зливи з градом і шквали до 20 м/с. У Маріуполі через погодну негоду, яка розбушувалася вночі, виникли проблеми з мобільним зв'язком і електрикою, залило вулиці, в місті вітер повалив дерева.

Які наслідки стихії побачили жителі Маріуполя під ранок - дивіться в нашому матеріалі нижче.

У мережі опублікували кадри потужної грози та пошкодженої через бурю інфраструктури в місті.

Відео: потужна гроза зі зливою накрила Маріуполь вночі 17 червня

Зазначається, що над морем природа цієї ночі влаштувала справжню "світлову виставу" - розряди блискавок били у воду майже без зупинки.

У деяких районах Маріуполя виникли перебої зі світлом і мобільним інтернетом.

Відео: через негоду в Маріуполі виникли проблеми з інтернетом, подекуди відрубало світло

Шквали, блискавки і щільні потоки води з неба "прикрасив" великий град розміром з горіх або пельмені.

Кілька таких градин продемонстрував у своєму Facebook волонтер Дмитро Чичера.

Маріуполь накрив град великих розмірів 17 червня (фото: facebook.com/PhoenixMPW)

Відео: гроза в Маріуполі розбушувалася вночі 17 червня

У Маріуполі потужні пориви вітру ламали дерева. Так, наприклад, в Кальміуському районі шквал повалив високу тополю, і стовбур звалився на житлову п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони.

У Маріуполі вітер валив дерева (фото: t.me/Bezpechnuy_Mariupol)

Дерево обвалилося на житловий будинок у Маріуполі через негоду (фото: facebook.com / Сергій Трофименко)

Нічну грозу, яка вирувала в різних районах Маріуполя, городяни знімали на відео:

Відео: нічні грози в Маріуполі з великим градом