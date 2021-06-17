Град з пельмені, вирвані дерева і "світлове шоу": відео і фото страшної негоди в Маріуполі
В Україні негода накрила кілька областей, принісши 17 червня грозові зливи з градом і шквали до 20 м/с. У Маріуполі через погодну негоду, яка розбушувалася вночі, виникли проблеми з мобільним зв'язком і електрикою, залило вулиці, в місті вітер повалив дерева.
Які наслідки стихії побачили жителі Маріуполя під ранок - дивіться в нашому матеріалі нижче.
У мережі опублікували кадри потужної грози та пошкодженої через бурю інфраструктури в місті.
Відео: потужна гроза зі зливою накрила Маріуполь вночі 17 червня
Зазначається, що над морем природа цієї ночі влаштувала справжню "світлову виставу" - розряди блискавок били у воду майже без зупинки.
У деяких районах Маріуполя виникли перебої зі світлом і мобільним інтернетом.
Відео: через негоду в Маріуполі виникли проблеми з інтернетом, подекуди відрубало світло
Шквали, блискавки і щільні потоки води з неба "прикрасив" великий град розміром з горіх або пельмені.
Кілька таких градин продемонстрував у своєму Facebook волонтер Дмитро Чичера.
Маріуполь накрив град великих розмірів 17 червня (фото: facebook.com/PhoenixMPW)
Відео: гроза в Маріуполі розбушувалася вночі 17 червня
У Маріуполі потужні пориви вітру ламали дерева. Так, наприклад, в Кальміуському районі шквал повалив високу тополю, і стовбур звалився на житлову п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони.
У Маріуполі вітер валив дерева (фото: t.me/Bezpechnuy_Mariupol)
Дерево обвалилося на житловий будинок у Маріуполі через негоду (фото: facebook.com / Сергій Трофименко)
Нічну грозу, яка вирувала в різних районах Маріуполя, городяни знімали на відео:
Відео: нічні грози в Маріуполі з великим градом
Нагадаємо, що синоптики Укргідрометцентру попередили про негоду 17 червня, і в багатьох областях прогнозується гроза, град і шквали. Також було оголошено і рівень небезпеки - жовтий.