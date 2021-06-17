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В Украине гроза, град и шквалы, но не во всех областях

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Киев, Четверг 17 июня 2021 08:33
В Украине гроза, град и шквалы, но не во всех областях Фото: где будут дожди в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ливень в Украине будет в большинстве областей, кроме западных. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Сегодня в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди.

В центральных, южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

Отметим, 17 июня дожди будут в восточных и южных областях, также частично в центральных. На остальной территории Украины переменная облачность и без осадков.

Напомним, в Украину снова сует мощный циклон он принесет ливни и грозы в одну часть страны, в то же время, другая - с почти жаркими летними градусами.

Отметим, в Украине будет жара до +31 на этой неделе. В западных регионах отойдут дожди, а также поднимется температура воздуха.

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