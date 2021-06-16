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В Украину снова движется мощный циклон: какие области пострадают

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Среда 16 июня 2021 20:49
В Украину снова движется мощный циклон: какие области пострадают Фото: Гороскоп на июнь 2021 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в четверг, 17 июня, принесет ливни и грозы в одну часть страны, в то же время, другая - будет с жаркими летними градусами. Детально про синоптическую ситуацию завтра - читайте ниже в нашем материале.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

"17 июня в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди; в центральных, южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - говорится в предупреждении синоптиков.

В Украину снова движется мощный циклон: какие области пострадают

Скрин: Штормовое предупреждение на 17 июня (meteo.gov.ua)

Судя по синоптическим картам, циклон накроет южную, восточную и центральную части страны, а на севере и западе будет антициклоническая активность с солнцем и потеплением.

Температура завтра +23+27 на западе (на Закарпатье +26+28), на севере и востоке +25+27, в центре +23+25, а на юге +21+24 градуса.

В Украину снова движется мощный циклон: какие области пострадают

Скрин: Погода в Украине 17 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве до конца недели

В Киеве будет тепло +27+28 днем и +16+19 ночью. Завтра есть вероятность дождя, а с пятницы по воскресенье погода будет солнечной.

В Украину снова движется мощный циклон: какие области пострадают

Скрин: Погода в Киеве до конца с 17 по 20 июня (gismeteo.ua)

Ранее синоптики также рассказали, что будет с погодой в Украине на Троицу.

Также появился прогноз на июнь, июль и август, в котором сказано, когда в страну придет 35-градусная жара.

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