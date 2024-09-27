Гра в одні ворота: як зрозуміти, що ваші стосунки приречені та чи є шанс їх врятувати

Що таке односторонні стосунки

Стосунки - це взаємний зв'язок, сповнений емоціями, почуттям задоволення, теплом, піклуванням та підтримкою. Буває й так, що партнер не відповідає взаємністю або вкладається недостатньо. Такі стосунки називаються односторонніми.

Визнавати, що партнер не дає вам того ж, що й ви йому - боляче. Буває так, що можна ще все врятувати. А буває й так, що саме на усвідомленні, що ви граєте в одні ворота - варто ставити крапку.

Односторонні стосунки є більш виснажливими для партнера, якій найбільше у них вкладався. Вони переважно вважають, що це несправедливо.

Чому виникають такі стосунки:

Людина вважає стосунки складними. Вона не в змозі впоратися з різними аспектами стосунків.

У людини було нереалізоване дитинство і тепер це відображається на стосунках - вони можуть тільки отримувати і їм важко зрозуміти необхідність рівної участі.

Травма від минулих стосунків також буває причиною, що людина не може вкладатися у стосунки. Такі люди втратили віру у стосунки й ще відновлюються.

Ваш партнер переріс ці стосунки та не хоче в них вкладатися. Це робить його байдужим. Це прийняти складно та боляче, але краще розійтися і почати нове життя.

Ознаки односторонніх стосунків

Ви відчуваєте себе зобов'язаними

Як правило, людина готова проводити час з коханим партнером і він в пріоритеті. Робити те, що йому подобається і докладати зусиль, щоб він був щасливий. Якщо у відповідь не ставляться таким чином, то ви у партнера - не в пріоритеті.

Натомість партнер віддає перевагу проводити час з іншими людьми та залишається з вами тільки під тиском. Ваш партнер не зможе імітувати прихильність до вас, і з часом почне віддалятися, його інтерес зникне.

Намагайтеся поговорити відверто та розібратися у причинах. Можливо, почуття згаслі й вам варто завершити стосунки.

Ви докладаєте багато зусиль

Запальні розмови про планування побачень, повідомлення, маленькі сюрпризи - все, щоб кохана людина почувалася особливою. Коли це відбувається взаємно - це проходить без зусиль.

Якщо все це робите тільки ви, то це односторонні стосунки. Вам варто висловити свою стурбованість партнеру і можливо він стане більш активним у ваших стосунках.

Ви не можете розраховувати на партнера

Ви завжди поруч з коханою людиною, готові забезпечити її турботою та підтримкою. Однак нездатність вашого партнера задовільнити ваші потреби й відчуття, що ви не можете на нього розраховувати - ознака односторонніх стосунків.

Партнера не хвилюють проблеми у стосунках

Коли ви намагаєтеся поговорити відверто або пропонуєте розібратися в очевидних проблемах - вас не чують. Партнер вирішує не сприймати це або навіть може влаштувати скандал за те, що ви дратуєте та чіпляєтеся. Він звинувачує вас у всіх проблемах, може навіть сказати, що ви їх вигадали.

Вас обмежують

Ваш партнер знає все про вас, ваших друзів, вашу родину, роботу, навіть найпотаємніші секрети та дрібниці кожного вашого дня. Але вас у своє життя він не пускає. У партнера є своє таємне життя, про яке ви нічого не знаєте і з вами цією інформацією ділитися не хочуть.

При цьому ви можете відчувати себе не особливою людиною, а як будь-хто в його житті. Це - ознака односторонніх стосунків.

Ви змушені часто просити пробачення

Час від часу ви змушені просити вибачення, навіть за найдурніші речі й це - серйозна ознака односторонніх стосунків. Ваш партнер схильний знаходити недоліки у всьому, що ви робите, змушує вас відчувати себе винним і погано ставитися до себе. Будь-який партнер, який принижує вас, не вартий часу та вкладення енергії.

Ви виправдовуєте його поведінку

Ви виправдовуєтеся і намагаєтеся переконати друзів та родину, що ваш партнер справді дбає про вас. У душі ви усвідомлюєте, що це не так. Справжня любов проявляється і не вимагає, щоб ви її комусь пояснювали.

Ваше значення у житті партнера обмежене

На першому місці - батьки, потім йдуть друзі, робота, захоплення, а ви - десь після всього іншого. А ще партнеру абсолютно не соромно образити вас чи сказати щось неприємне під час сімейного збору чи під час офіційної зустрічі - ви точно несете тягар односторонніх стосунків.

Немає допомоги

Ваш партнер ніколи не вагається просити вас про послуги, допомогу, просить приділити ваш час та увагу. А коли просите ви - він завжди "занадто зайнятий" або не має часу.

Ніхто не зайнятий настільки, щоб не приділити увагу близькій людині. Уся річ у тому, чи є бажання її приділяти. Коли любиш - це природньо, коли часу завжди нема - нема й почуттів.

Ви завжди у стресі

Ви часто ставите під сумнів свої рішення і запитуєте себе, чи дійсно ваш партнер має до вас почуття. Ви не повинні відчувати себе нелюбимими у стосунках і не повинні погоджуватися на щось менше.

Партнер применшує вас та вашу думку

Вас мають чути - завжди. Якщо партнер не зважає на те, що ви думаєте, говорите та відчуваєте, то це односторонні стосунки.

Якщо вас принижують за те, що ви маєте іншу думку, то це дуже погано для ваших стосунків.

У відповідь на слова про кохання ви чуєте "так", "хмм" або "ага"

Коли ви намагаєтеся висловити свої почуття до партнера і не отримуєте позитивні відповіді, то велика ймовірність, що почуттів у партнера нема. Він більше вами не цікавиться і нехтує вашими зусиллями.

Насправді не важко сказати три чарівних слова у відповідь. Коли це дуже важко - там нема кохання.

Що робити з односторонніми стосунками

Більшість таких стосунків - це глухий кут, бо вони не мають майбутнього. Звісно, буває так, що у партнера важкий період, депресія, через яку він дуже заглибився у собі або це тимчасові прояви байдужості.

Відверта розмова та обговорення проблем у стосунках, чітке пояснювання, чого саме вам бракує і пропозиції, як це змінити - можуть виправити ситуацію. Якщо партнер показує розуміння, запевняє вас у своїх почуттях та готовий працювати з вами разом у тому, щоб все налагодити.

Якщо розуміння, підтримки та бажання з іншої сторони нема, або є тільки пусті обіцянки - вам варто подумати про те, як закінчити цей етап життя та почати з чистого листа наодинці.