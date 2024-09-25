4 чіткі ознаки аб'юзивних стосунків: коли негайно потрібно піти геть

Аб'юз - це форма насильства та зловживання владою, залежністю, використання маніпуляцій в особистих стосунках. Насилля може бути фізичним, емоційним, психологічним, економічним та сексуальним. І саме через це жертви аб'юзу не завжди розуміють, що опинилися у пастці.

Що варто знати про аб'юз та які є 4 чіткі ознаки аб'юзивних стосунків, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

Що таке аб'юз

Абʼюз (від англ. Abuse) - зловживання, насильство, в науковій психології визначається як будь-яка форма поведінки, що завдає шкоди іншій людині. Це може включати фізичне, емоційне, психологічне, економічне або сексуальне насильство, що спрямоване на знищення автономії, гідності або психічного здоров'я жертви.

Важливо зазначити, що аб'юз не обмежується фізичним насильством і часто включає маніпуляції, контроль і ізоляцію жертви.

Форми аб'юзу

Фізичний аб'юз. Умисне застосування фізичної сили, що може включати побиття, штовхання, або інші дії, які завдають шкоди тілу.

Емоційний/психологічний аб'юз. Постійне знецінення, критика, маніпуляції, приниження, газлайтинг (формування у жертви сумнівів у власному сприйнятті реальності).

Сексуальний аб'юз. Примус до сексуальних дій без згоди, зґвалтування або інші форми сексуального насильства.

Економічний аб'юз. Контроль над фінансами партнера, заборона працювати або доступ до коштів з метою підпорядкувати жертву.

Ознаки аб'юзивних стосунків

Аб'юзивними вважаються стосунки, у яких одна сторона систематично контролює, принижує, або завдає шкоди іншій. Відповідно до професійної психології, стосунки можуть вважатися аб'юзивними за наявності таких ознак:

1. Контроль і влада

У таких стосунках одна людина прагне повного контролю над іншою, її поведінкою, думками та діями. Це проявляється в заборонах, маніпуляціях, ревнощах, контролюванні пересувань або контактів жертви.

2. Насильство і загрози

Аб'юзер може використовувати фізичне насильство або загрозу його застосування для підкорення партнера. У психологічному аб'юзі це можуть бути емоційні маніпуляції, постійні погрози залишити або принизити жертву.

3. Ізоляція

Аб'юзивні партнери часто ізолюють жертву від друзів, сім'ї або роботи. Це робиться для того, щоб жертва стала повністю залежною від аб'юзера і не мала можливості отримати підтримку ззовні.

4. Циклічність поведінки

Аб'юзивні стосунки часто проходять через цикли насильства. Після вибухів агресії може наступати фаза каяття, коли аб'юзер обіцяє змінитися, але цей цикл продовжується знову і знову.

Наслідки аб'юзу

Згідно з дослідженнями, аб'юз може мати довгострокові психологічні наслідки, включаючи розвиток посттравматичного стресового розладу (ПТСР), тривоги, депресії, проблем із самооцінкою, або почуття провини.

У таких стосунках жертва часто відчуває себе в пастці, навіть не завжди розуміючи, що перебуває в аб'юзивній ситуації.

"Аб'юзивні стосунки можна діагностувати через повторювані цикли токсичної поведінки, що підриває психічне та емоційне благополуччя іншого партнера. Важливим є також розуміння того, що аб'юз може бути не лише явним (фізичним), але й прихованим (емоційним або економічним)", - підкреслює Наталія Гаріна.

З наукової думки, робота з аб'юзом вимагає спеціалізованої психологічної допомоги та підтримки, щоб жертви могли подолати наслідки насильства та відновити власне життя.