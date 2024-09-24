12 ознак кармічних стосунків та як з них піти без повернення

Кармічними стосунками називають ті, в яких партнери змушені пережити багато подій, уроків, сильних емоцій, почуттів і які не закінчуються, але й не розвиваються. Буває так, що обидва партнери відчувають, що вже зустрічалися колись раніше.

Що таке кармічні стосунки, по яких ознаках їх можна визначити та як їх закінчити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке кармічні стосунки

Термін походить від кореня слова карма (karma), що означає дію, вчинок, роботу. Найчастіше слово "кармічний" використовують для пояснення принципу причини та наслідків, де кожна дія впливатиме на майбутнє - як хороше, так і погане.

Кармічні стосунки існують, щоб навчити партнерів важливого уроку, який вони не засвоїли з минулого життя.

Саме тому вони такі інтенсивні - щоб споріднена душа могла вас знайти у минулому житті. І такі партнери зустрічаються тільки для того, щоб навчити одне одного урокам, які вони не засвоїли, а не для того, щоб залишитися поруч по життю.

Ознаки кармічних стосунків

Картинки, що повторюються

Здається, що ці стосунки ніколи не закінчуються і ви постійно ходите по колу. Особливо, коли справа доходить до проблем у стосунках, які ви ніяк вирішити не можете.

Причина в тому, що єдиний спосіб рости - це відпустити. Ви ніяк не можете засвоїти свій урок і тому процес повторюється знову.

Проблеми від початку

У таких стосунках сварки та примирення починаються майже від самого початку. Здається, що партнер злий, контролює занадто або сильно ревнує.

Варто бути обережніше та подумати: можливо це серйозна проблема, яку вам слід вирішити одразу, поки все не вийшло з-під контролю.

Егоїзм

Такі стосунки егоїстичні та не дуже здорові. Ревнощі - одна з головних емоцій, яка контролює ці стосунки та з'їдає будь-які шанси на розвиток. Все може залежати від вашої реакції, бо в перспективі є всі шанси отримати нездоровий зв'язок.

Залежність

Ще одна проблема кармічних стосунків - спочатку вони можуть здаватися залежними. Бо романтичне кохання дійсно може викликати залежність.

Вас ніби тягне до партнера з такою силою, що перебування поруч схожа на наркотичну залежність. Залежність може бути фізична, емоційна та психічна. Ви буквально не можете функціонувати без іншої людини.

Емоційні гойдалки

В одну мить ви щасливі, а вже за пару годин чи днів - нещасні. Вас не покидає відчуття, що якась катастрофа трапиться ось-ось. Навіть, коли все йде добре, ви впевнені, що це ненадовго і зовсім скоро знову накриє темною грозою.

Ви з партнером одні проти всього світу

Ваші з партнером трагедії, катастрофи та проблеми здаються простим випробуванням кохання. Що ви з партнером одні проти жорстокого світу і вам треба пройти це, щоб бути щасливими.

Проблеми у спілкуванні

Такі стосунки стають прекрасним прикладом, що спілкування між парою йде зовсім не так. У вас бувають хороші та спокійні дні, коли ви відчуваєте синхронізацію один з одним, але частіше буває так, що ви не чуєте та не розумієте одне одного.

Образи

Кармічні стосунки часто є жорстокими. Вони, як правило, виносять з глибин все найгірше, що є у партнерах. Жорстоке поводження може бути різним, і у вас є ризик опинитися в будь-якому варіанті. Навіть, якщо ви впевнені, що не приймете це.

Відчуття виснаження

Екстремальний характер таких стосунків може виявитися дуже виснажливим. Постійні конфлікти, непорозуміння та співзалежність виснажують як емоційно, так і фізично.

Непередбачуваність

Одна з основних "фішок" таких стосунків - абсолютна непередбачуваність. Це стосується і проблем, і примирення, і поведінки обидвох партнерів. Ви обидва бурхливі та нестабільні, а згодом наступає знесилення.

Неможливість припинити стосунки

Вам здається, що припинити ці стосунки можна в будь-який момент. Однак встояти проти того, щоб залишитися і спробувати знову - ви не можете. Навіть за декілька років ви можете почати все знову, з надією що "цього разу все вийде".

Деякі люди можуть навіть відчувати страх перед тим, що з ними буде, якщо вони припинять ці стосунки.

Ці стосунки не будуть тривати вічно

Ці стосунки не будуть у вашому житті вічно. Як тільки ви засвоїте свій урок, рухатися далі буде не так вже й складно. Як би ви не намагалися виправдовуватися або вірити, що це справжнє кохання, ці нездорові стосунки рано чи пізно припиняться.

Як розірвати кармічні стосунки

Насправді єдина їх ціль - це дати вам засвоїти певний урок. Який саме - це невідомо. Однак, ви маєте поважати себе, партнера, обирати правильні шляхи та не дозволяти, щоб цей зв'язок отруював ваше життя.