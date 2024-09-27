Игра в одни ворота: как понять, что ваши отношения обречены и есть ли шанс их спасти

Отношения между людьми будут хорошими, доверительными и счастливыми при условии, что каждый партнер будет вкладываться в них по максимуму. Обязательно нужно обоим проявлять свои чувства, внимание, заботу и поддержку. И это позволит сохранить тепло и огонек любви. А отношения, где вкладывается только кто-то один - это игра в одни ворота.
Как понять, что ваши отношения обречены и есть ли у вас шанс спасти их, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marriage.
Отношения - это взаимная связь, наполненная эмоциями, чувством удовольствия, теплом, заботой и поддержкой. Бывает и так, что партнер не отвечает взаимностью или вкладывается недостаточно. Такие отношения называются односторонними.
Признавать, что партнер не дает вам того же, что и вы ему - больно. Бывает так, что можно еще все спасти. А бывает и так, что именно на осознании, что вы играете в одни ворота - стоит ставить точку.
Односторонние отношения более утомительны для партнера, который больше всего в них вкладывался. Они в основном считают, что это несправедливо.
Почему возникают такие отношения:
Вы чувствуете себя обязанными
Как правило, человек готов проводить время с любимым партнером и находится в приоритете. Делать то, что ему нравится и прилагать усилия, чтобы он был счастлив. Если в ответ не относятся таким же образом, то вы у партнера - не в приоритете.
Партнер предпочитает проводить время с другими людьми и остается с вами только под давлением. Ваш партнер не сможет имитировать расположение к вам, и со временем начнет удаляться, его интерес исчезнет.
Старайтесь поговорить откровенно и разобраться в причинах. Возможно, чувства угасли и вам следует завершить отношения.
Вы прилагаете много усилий
Зажигательные разговоры о планировании свиданий, сообщениях, маленьких сюрпризах - все, чтобы любимый человек чувствовал себя особенным. Когда это происходит взаимно - это проходит без усилий.
Если все это делаете только вы, это односторонние отношения. Вам стоит выразить свою обеспокоенность партнеру и, возможно, он станет более активным в ваших отношениях.
Вы не можете рассчитывать на партнера
Вы всегда рядом с любимым человеком, готовы обеспечить его заботой и поддержкой. Однако неспособность вашего партнера удовлетворить ваши потребности и ощущение, что вы не можете на него рассчитывать - признак односторонних отношений.
Партнера не волнуют проблемы в отношениях
Когда вы пытаетесь поговорить откровенно или предлагаете разобраться в очевидных проблемах - вас не слышат. Партнер решает не воспринимать это или даже может устроить скандал за то, что вы раздражаетесь и цепляетесь. Он обвиняет вас во всех проблемах, может даже сказать, что вы их придумали.
Вас ограничивают
Ваш партнер знает все о вас, ваших друзьях, вашей семье, работе, даже самых сокровенных секретах и мелочах каждого вашего дня. Но вас в свою жизнь он не пускает. У партнера есть своя тайная жизнь, о которой вы ничего не знаете и с вами этой информацией делиться не хотят.
При этом вы можете чувствовать себя не особым человеком, а как кто-либо в его жизни. Это - признак односторонних отношений.
Вы вынуждены часто просить прощения
Время от времени вы вынуждены извиняться, даже за самые глупые вещи и это - серьезный признак односторонних отношений. Ваш партнер склонен находить недостатки во всем, что вы делаете, заставляет вас чувствовать себя виноватым и плохо относиться к себе. Любой унижающий вас партнер не стоит времени и вложения энергии.
Вы оправдываете его поведение
Вы оправдываетесь и пытаетесь убедить друзей и семью, что ваш партнер действительно заботится о вас. В душе вы понимаете, что это не так. Настоящая любовь проявляется и не требует, чтобы вы ее кому-то объясняли.
Ваше значение в жизни партнера ограничено
На первом месте - родители, потом идут друзья, работа, увлечения, а вы - где-то после всего остального. А еще партнеру совершенно не стыдно обидеть вас или сказать что-нибудь неприятное во время семейного собрания или во время официальной встречи - вы точно несете бремя односторонних отношений.
Нет помощи
Ваш партнер никогда не сомневается просить вас об услугах, помощи, просит уделить ваше время и внимание. А когда просите вы - он всегда "слишком занят" или нет времени.
Никто не занят настолько, чтобы не уделить внимание близкому человеку. Все дело в том, есть ли желание его уделять. Когда любишь - это естественно, когда времени всегда нет - нет и чувств.
Вы всегда в стрессе
Вы часто подвергаете сомнению свои решения и спрашиваете себя, действительно ли ваш партнер имеет к вам чувства. Вы не должны чувствовать себя нелюбимыми в отношениях и не должны соглашаться на что-либо меньшее.
Партнер умаляет вас и ваше мнение
Вас должны слышать - всегда. Если партнер не считается с тем, что вы думаете, говорите и чувствуете, то это односторонние отношения.
Если вас унижают за то, что у вас другое мнение, то это очень плохо для ваших отношений.
В ответ на слова о любви вы слышите "да", "хмм" или "ага"
Когда вы пытаетесь выразить свои чувства к партнеру и не получаете положительных ответов, то велика вероятность, что чувств у партнера нет. Он больше вами не интересуется и пренебрегает вашими усилиями.
На самом деле нетрудно сказать три волшебных ответных слова. Когда это очень тяжело - там нет любви.
Большинство таких отношений - это тупик, потому что у них нет будущего. Конечно, бывает так, что у партнера тяжелый период, депрессия, из-за которой он очень углубился в себя или временные проявления безразличия.
Откровенный разговор и обсуждение проблем в отношениях, четкое объяснение, чего вам не хватает и предложения, как это изменить - могут исправить ситуацию. Если партнер показывает понимание, уверяет вас в своих чувствах и готов работать с вами вместе для того, чтобы все наладить.
Если понимания, поддержки и желания с другой стороны нет, или есть только пустые обещания - вам стоит подумать о том, как закончить этот этап жизни и начать с чистого листа в одиночку.
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