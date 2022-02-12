О чем говорят мужские аватарки в соцсетях: котики, тигры и монстры

Термин "аватарка" пришел в современный мир из индуистской мифологии. Этим словом обозначали зримое или ощущаемое воплощение бога Вишну.

Сейчас аватарка – это фотография или картинка, которая якобы отражает суть пользователя и создает образ виртуального собеседника. Женщины часто используют для аватарки собственные фотографии, цветы или детей.

А вот мужчины порой просто прикрываются картинкой и скрывают за ней свое настоящее лицо. Или же пускают собеседников по ложному пути, показывая то, чем они хотели бы быть, но на самом деле истина далека от правды.

Детское фото

Если мужчина ставит на аватарку детское фото, то он по-прежнему ощущает себя ребенком среди враждебного мира. Ему может быть уже за 50, свои дети и серьезная работа, любимая жена.

Но маленький мальчик внутри до сих пор чувствует себя недолюбленным и сейчас он транслирует миру: "Не обижайте меня, я маленький". В некоторых случаях детская фотография символизирует ностальгию.

Пейзаж, цветы, красивые предметы

Есть хорошая новость – мужчина любит прекрасное, у него есть вкус. На свидание он не придет в помятых брюках и скорее всего яичницу прямо из сковородки он не ест.

Такие парни обычно имеют творческую профессию – художник, фотограф, журналист, архитектор, дизайнер. Либо у него творческое хобби. И такие люди чаще других склонны к депрессиям, а к своим партнершам они выдвигают завышенные требования.

Еще такие персонажи частенько относятся к категории "непризнанные гении" и, если вы не готовы постоянно восхищаться – бегите.

Плохая новость – такие аватарки часто ставят люди, которые хотят скрыть свое настоящее лицо. Причин может быть много – от не особой привлекательности внешне до скрытых мошеннических мотивов.

Фотографии с горами, реками или другой красотой природы выбирают мужчины, которые втайне ходят налево от жены.

Фото просто отсутствует

И так бывает. Это должно насторожить даму, если парень точно не работает в каких-либо органах. Свое лицо вынуждены скрывать работник различных служб правоохранительных органов, военные, моряки и так далее.

А вот с обычными смертными все сложнее – отсутствие фото может говорить о сильной неуверенности в себе, тотальной закрытости, дефиците доверия. Также фото убирают закоренелые холостяки или разведенные мужчины.

С такими парнями будет очень сложно построить откровенный разговор и добиться их внимания, расположения и привязанности.

Злодеи и монстры

С этими парнями стоит держать ухо востро. Все эти Воландеморты, Фредди Крюгеры и другие злобные антигерои – отнюдь не проявление фанатизма от фильмов или чувства юмора. Тяга к таким картинкам говорит чаще всего о скрытой агрессии или слабости характера.

В реальной жизни эти мужчины не способны дать отпор, хотя мысленно уже проделывали это несколько раз со своими обидчиками. А для женщин тут есть и неприятная новость – вы будете часто виноваты во всем, что идет не так.

Животные

Звери чаще всего характеризуют своего владельца с позитивной стороны. Такие мужчины любят детей, животных и природу. И они чаще всего объективно могут себя оценить. Ведь каждое животное наделено определенным чертами, которые мужчина определенно ассоциирует с самим собой.

Толстый котик может оказаться добрым домоседом, который любит сытно поесть и весело отдохнуть на диване с пультом. Птица говорит об остром уме и любознательности. Лев – о силе и храбрости.

Злые коты, тигры и медведи сигналят о том, что мужчина энергичен, вспыльчив, агрессивен. Но при этом силен, осторожен и умен. Не ждите, что эти крепкие орешки будут вас завоевывать, они часто бывают нарциссами и эгоистами.

Смешные мультяшки

Клоуны, смешные чудики, мультяшные персонажи – говорят о хорошем чувстве юмора. Обычно это жизнелюбы, оптимисты и довольно позитивные ребята. В компании они находятся в центре, в любой сложной ситуации с ним не страшно, он умеет разрядить обстановку.

Но будьте осторожны, именно за такими аватарками могут прятаться социопаты, садисты и различные токсичные личности. Они умны, изворотливы, но при этом жутко обаятельны и умеют втереться в доверие.

Реальное фото

Такой мужчина действительно достоин уважения. Только убедитесь, что это действительно его реальная фотография и там нет тела Арнольда Шварценеггера и не 10-летней давности.

Мужчины, которые ставят свои фото, особенно в полный рост и с улыбкой - не страдают комплексом неполноценности, уже достаточно зрелые и готовы к открытому диалогу. Вплоть до реального свидания.