Про що говорять чоловічі аватарки в соцмережах: котики, тигри і монстри

Термін "аватарка" прийшов в сучасний світ з індуїстської міфології. Цим словом позначали зриме або відчутне втілення бога Вішну.

Зараз аватарка - це фотографія або картинка, яка нібито відображає суть користувача і створює образ віртуального співрозмовника. Жінки часто використовують для аватарки власні фотографії, квіти або дітей.

А ось чоловіки часом просто прикриваються картинкою і приховують за нею своє справжнє обличчя. Або ж пускають співрозмовників по хибному шляху, показуючи те, чим вони хотіли б бути, але насправді істина далека від правди.

Дитяче фото

Якщо чоловік ставить на аватарку дитяче фото, то він як і раніше відчуває себе дитиною серед ворожого світу. Йому може бути вже за 50, свої діти та серйозна робота, кохана дружина.

Але маленький хлопчик всередині досі відчуває себе недолюбленим і зараз він транслює світу:"Не ображайте мене, я маленький". У деяких випадках дитяча фотографія символізує ностальгію.

Пейзаж, квіти, красиві предмети

Є хороша новина - чоловік любить прекрасне, у нього є смак. На побачення він не прийде в пом'ятих брюках і швидше за все яєчню прямо зі сковорідки він не їсть.

Такі хлопці зазвичай мають творчу професію - художник, фотограф, журналіст, архітектор, дизайнер. Або у нього творче хобі. І такі люди частіше за інших схильні до депресій, а до своїх партнерок вони висувають завищені вимоги.

Ще такі персонажі частенько належать до категорії "невизнані генії" і, якщо ви не готові постійно захоплюватися – біжіть.

Погана новина - такі аватарки частіше ставлять люди, які хочуть приховати своє справжнє обличчя. Причин може бути багато – від не особливої привабливості зовні до прихованих шахрайських мотивів.

Фотографії з горами, річками або іншою красою природи вибирають чоловіки, які потай ходять наліво від дружини.

Фото просто відсутнє

І так буває. Це повинно насторожити даму, якщо хлопець точно не працює в будь-яких органах. Своє обличчя змушені приховувати працівник різних служб правоохоронних органів, військові, моряки й так далі.

А ось зі звичайними смертними все складніше - відсутність фото може говорити про сильну невпевненість в собі, тотальну закритість, дефіцит довіри. Також фото прибирають закоренілі холостяки або розлучені чоловіки.

З такими хлопцями буде дуже складно побудувати відверту розмову і домогтися їх уваги, розташування і прихильності.

Лиходії та монстри

З цими хлопцями варто тримати вухо гостро. Всі ці Воландеморти, Фредді Крюгери та інші злісні антигерої – аж ніяк не прояв фанатизму від фільмів або почуття гумору. Тяга до таких картинок говорить найчастіше про приховану агресію або слабкості характеру.

У реальному житті ці чоловіки не здатні дати відсіч, хоча подумки вже проробляли це кілька разів зі своїми кривдниками. А для жінок тут є і неприємна новина - ви будете часто винні у всьому, що йде не так.

Тварина

Звірі найчастіше характеризують свого власника з позитивного боку. Такі чоловіки люблять дітей, тварин і природу. І вони найчастіше об'єктивно можуть себе оцінити. Адже кожна тварина наділена певними рисами, які чоловік безумовно асоціює з самим собою.

Товстий котик може виявитися добрим домосідом, який любить ситно поїсти та весело відпочити на дивані з пультом. Птах говорить про гострий розум і допитливість. Лев - про силу і хоробрість.

Злі коти, тигри та ведмеді сигналять про те, що чоловік енергійний, запальний, агресивний. Але при цьому сильний, обережний і розумний. Не чекайте, що ці міцні горішки почнуть вас завойовувати. Вони часто бувають егоїстами та нарцисами.

Смішні мультяшки

Клоуни, смішні чудики, мультяшні персонажі – говорять про хороше почуття гумору. Зазвичай це життєлюби, оптимісти та досить позитивні хлопці. У компанії вони знаходяться в центрі, в будь-якій складній ситуації з ним не страшно, вони вміють розрядити обстановку.

Але будьте обережні, саме за такими аватарками можуть ховатися соціопати, садисти та різні токсичні особистості. Вони розумні, виверткі, але при цьому моторошно чарівні та вміють втертися в довіру.

Реальне фото

Такий чоловік дійсно гідний поваги. Тільки переконайтеся, що це дійсно його реальна фотографія і там немає тіла Арнольда Шварценеггера і не 10-річної давності.

Чоловіки, які ставлять свої фото, особливо в повний зріст і з посмішкою - не страждають комплексом неповноцінності, вже досить зрілі та готові до відкритого діалогу. Аж до реального побачення.