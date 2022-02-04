О чем женщины чаще всего врут в постели? И совершенно зря это делают

Почти половина женщин врет своим партнерам в интимной сфере. Они по разным причинам скрывают свои фантазии, количество партнеров, опыт, страхи и секреты о том, как им можно доставить удовольствие.

О чем же именно женщины чаще всего врут в постели и почему они зря это делают, рассказали в издании Men`s Health.

Как показывает масштабное исследование сервиса Superdrug, в котором участвовало более тысячи человек разного возраста и пола, более 40% женщин нечестны со своими партнерами в постели.

Любой мужчина мечтает о том, чтобы доставить максимум удовольствия своей партнерше в постели. Но без умелого помощника ему с этой работой не справиться.

Для этого нужна обратная связь от женщины, которая вполне способна направить его в правильном направлении. И похвалить.

Но увы, почти половина женщин предпочитает скрывать или врать о своих предпочтениях, сексуальных желаниях и фантазиях. И вместо откровенности – имитировать.

Стоит отметить, что и у мужчин с откровенностью тоже все плохо – более 45% не рассказывают партнерше о своих предпочтениях.

Что еще показало исследование

Женщины нечестны по поводу различных аспектов своей интимной жизни. 35% дам не обсуждают свои сексуальные потребности вообще. 18,7% ответили, что ни за что не расскажут в постели о своих сексуальных фетишах.

16,4% женщин признались, что никогда не отвечают честно на вопрос о внешности и теле своего партнера.

7,3% откровенно врут мужчинам по поводу размеров его орудия любви.

70% женщин имитируют оргазм, чтобы не обижать чувства мужчины

44,5% - имитируют, чтобы побыстрее закончить половой акт, а 25% - если женщина не была в настроении для секса.

29% женщин признались, что притворяются, что им нравятся оральные ласки. Кстати, в подобном признались и мужчины, но всего 17,2%.

Мужчины и женщины часто врут друг другу о количестве сексуальных партнеров – не менее 20%.

И врут об истории своих секс-заболеваний – не менее 6,3% опрошенных.