Говоріть державною. В яких сферах роботи найбільше дотримуються закону про мову

Якою мовою пишуть резюме

Протягом 2022-2023 років кількість вакансій українською мовою зросла з 88% до 95%, водночас частка вакансій, написаних російською, зменшилася з 9% до 3%.

Варто згадати також кількість вакансій англійською мовою, яка також присутня на ринку. Її використання в написанні резюме впало з 3% до 2%, що не відіграє значної ролі.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанії вживали українську і російську в рівній кількості - 48%.

Які міста найбільше українізувалися

Найменше російськомовних вакансій і резюме у Львові, друге місце займає Київ. Станом на жовтень 2023 року 98% і 96% вакансій відповідно складені українською мовою. У Львові цього жовтня було розміщено лише п'ять вакансій російською мовою.

Разом із тим високу динаміку українізації продовжують демонструвати Дніпро та Харків. В Одесі частка пропозицій роботи, складених державною мовою виросла на 43%, проте 11% вакансій все ще написані російською.

Сфери роботи, де ви не почуєте російської мови

98% вакансій українською розміщують у категорії "Роздрібна торгівля", по 97% - "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" і "Сфера обслуговування", 96% - "Продаж, закупівля", 95% - "Робочі спеціальності, виробництво".

Найбільше говорять українською юристи, бармени та офіціанти (88%), а найменше - водії та охоронці (67% і 68% відповідно). Водночас останні найчастіше послуговуються й російською - по 33% і 31% відповідно.

Також високий відсоток використання українською у:

продавців-консультантів і менеджери по роботі з клієнтами, медичних працівників - 84%

адміністраторів і контент-менеджерів - 83%

менеджерів з продажу та операторів колцентру - 82%

копірайтерів - 81%

різноробів - 80%

Це також може бути пов'язано з дією закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким компанії повинні обслуговувати та надавати інформацію про товари й послуги українською.