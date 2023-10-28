Говорите на государственном. В каких сферах работы наиболее придерживаются закона о языке

На каком языке пишут резюме

В течение 2022-2023 годов количество вакансий на украинском языке выросло с 88% до 95%, в то же время доля вакансий, написанных на русском, уменьшилась с 9% до 3%.

Следует упомянуть также количество вакансий на английском языке, которое также присутствует на рынке. Его использование в написании резюме упало с 3% до 2%, что не играет важную роль.

До полномасштабного вторжения России в Украину компании употребляли украинский и русский в равном количестве - 48%.

Какие города больше всего украинизировались

Меньше всего русскоязычных вакансий и резюме во Львове, второе место занимает Киев. По состоянию на октябрь 2023 98% и 96% вакансий соответственно составлены на украинском языке. Во Львове в этом октябре было размещено только пять вакансий на русском языке.

Вместе с тем, высокую динамику украинизации продолжают демонстрировать Днепр и Харьков. В Одессе доля предложений работы, составленных на государственном языке, выросла на 43%, однако 11% вакансий все еще написаны на русском.

Сферы работы, где вы не услышите русского языка

98% вакансий по-украински размещают в категории "Розничная торговля", по 97% - "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и "Сфера обслуживания", 96% - "Продажа, закупка", 95% - "Рабочие специальности, производство".

Больше всего говорят по-украински юристы, бармены и официанты (88%), а меньше всего - водители и охранники (67% и 68% соответственно). В то же время последние чаще всего пользуются и русским - по 33% и 31% соответственно.

Также высокий процент использования на украинском языке:

продавцов-консультантов и менеджеры по работе с клиентами, медицинских работников - 84%

администраторов и контент-менеджеров - 83%

менеджеров по продажам и операторов колцентра - 82%

копирайтеров - 81%

разнорабочих - 80%

Это также может быть связано с действием закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому компании должны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском.