Радіодиктант національної єдності: як дізнатися свій результат

У п’ятницю, 27 жовтня, об 11:00 відбувся щорічний радіодиктант. Тисячі людей сідають одночасно в різних куточках України й світу, щоб написати Радіодиктант національної єдності

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прямий ефір Суспільного

Як дізнатись результат диктанту

Відбувся 23-ій Радіодиктант національної єдності, мета якого, за словами організаторів, об’єднати людей навколо України в усьому світі.

Цьогоріч радіодиктант називатиметься "Дороги України".

Авторка тексту - Катерина Калитко, поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії.

Радіодиктант читав у прямому ефірі Олексій Гнатковський - актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша в популярному фільмі "Довбуш".

Для того, щоб ваш диктант перевірили фахівці, необхідно:

надіслати його паперовим листом на адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата 27, 28 або 29 жовтня

сфотографувати або відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 30 жовтня на адресу: rd@suspilne.media.

Радіодиктант також можна перевірити самостійно. Це можна буде зробити 30 жовтня об 11:00. Саме тоді текст буде оприлюднено на Суспільному.

Враження від радіодиктанту

Наталія Алюшина, голова Нацагентства з питань держслужби розповіла, що сьогодні була можливість перевірити себе, адже державні службовці - це єдина категорія, яка 100% україномовна.

"Це означає, що ми постійно підвищуємо кваліфікацію, відповідні навички ми маємо, постійно працюємо з документами і надаємо відповіді громадянам саме українською мовою", - додала вона.

Наталія Алюшина (фото: скриншот)

Відомий український актор Олексій Тритенко також приєднався до написання тексту. Він розповів, що йому радіодиктант було складно писати, адже так швидко від не писав вже близько 15 років.

"Але це цікавий досвід і звісно надзвичайна подія до якої приємно долучитись. Я дуже повільно писав, тому не встиг ним насолодитись. Весь час наздоганяв рядки", - сказав актор.

Олексій Тритенко (фото: скриншот)

В Україні відбувся радіодиктант єдності (фото: скриншот)