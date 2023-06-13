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Готовят в Карпатах уже не одно столетье: как приготовить мандибурченик с творогом

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Вторник 13 июня 2023 08:02
Готовят в Карпатах уже не одно столетье: как приготовить мандибурченик с творогом Как приготовить мандибурченик с творогом (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Гуцульское блюдо мандибурченик очень древнее и его готовят уже не одно столетье. Рецепт постоянно дополняют и адаптируют к современным продуктам, но вкус этого блюда просто невероятный. Готовить его очень просто и ингредиенты для него нужны совсем простые.

Как приготовить мандибурченик с сыром, рассказали в You-Tube- канале "Карпатські шкварки".

Что вам понадобится

  • Картофель - 1,5 кг
  • Лук - 400 г
  • Сметана 150 г +2 г соды
  • Яйцо - 3 шт.
  • Растительное масло - 2 ст. ложки
  • Соль - 0,5 ст. ложки
  • Перец - 0,5 ч. ложки
  • Творог - 250 г

Как готовить мандибурченик

Чистим картофель и лук, потом натираем овощи на мелкой терке. Можно также воспользоваться комбайном или мясорубкой. Смешиваем картофель и лук в одной миске. Хорошо все перемешиваем.

Соду добавляем в сметану и хорошо перемешиваем. Яйца взбиваем в отдельной посуде венчиком или вилкой - до однородной массы. А потом добавляем к овощам.

Солим и перчим, и все очень хорошо перемешиваем. В конце добавляем 2 столовые ложки растительного масла. И снова все хорошо перемешиваем.

Форму для мандибурченика смазываем смальцем или растительным маслом. Половину массы выливаем в форму, выравниваем. Не беспокойтесь, что картофель дал много сока - при выпекании он загустеет.

Творог немного подсаливаем и раскидываем сверху, по слою овощей. А потом ложкой аккуратно выкладываем вторую часть картофельной смеси.

Ставим в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем 1 час и 20 минут. Время можно увеличить, если ваш мандибурченик имеет большую толщину. Подавать на стол можно со сметаной.

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