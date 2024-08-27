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Готуйтеся до довгої подорожі. Скільки годин займе проходження гри S.T.A.L.K.E.R. 2

Розробники розповіли, скільки годин гравець витратить на проходження гри (фото: Epic Games)
Автор: Павло Колеснік

STALKER 2: Heart of Chornobyl нещодавно було відкладено GSC Game World і перенесено на листопад, що викликало розчарування у деяких гравців. На Gamescom команда Stalker 2 провела живу демонстрацію гри, запросивши гравців насолодитися 20 хвилинами напруженого шутера на виживання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новинний та аналітичний сайт Insider Gaming, що спеціалізується на іграх та ігровій індустрії.

Скільки часу потрібно на проходження гри

Під час заходу в Кельні команда з GSC Game World розповіла про масштабність гри, наголосивши, що на повне проходження Stalker 2 потрібно 100 годин.

В інтерв'ю GamesRadar Євген Кулик із GSC пояснив, що Stalker 2 "величезний" і що гравцеві потрібно в середньому близько 100 годин, щоб його пройти.

Розповідаючи про глибину Stalker 2, він згадав, що команда майже не використовувала процедурну генерацію для створення величезної внутрішньоігрової карти, яка включає райони в Чорнобилі та Прип'яті, відомі як "Зона".

У звіті, опублікованому GamesRadar, наголошувалося, що "все, що ви бачите в грі, було справді створене руками людини".

"Все, що ви можете помітити або випробувати в нашій грі, було створено руками наших талановитих дизайнерів рівнів, художників рівнів, дизайнерів команди і так далі. Ви не побачите дві однакові будівлі або дві однакові кімнати з однаковим розташуванням тих самих реквізитів або сіток тощо. Кожен гравець, який грає в Stalker 2, отримає свою історію", - заявив Євген Кулик.

У нас також є матеріал про нові подробиці довгоочікуваної гри STALKER 2.

А ще ми писали про точну дату виходу гри Star Wars Jedi: Survivor на PS4 та Xbox One.

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