Готуйтеся до довгої подорожі. Скільки годин займе проходження гри S.T.A.L.K.E.R. 2

Скільки часу потрібно на проходження гри

Під час заходу в Кельні команда з GSC Game World розповіла про масштабність гри, наголосивши, що на повне проходження Stalker 2 потрібно 100 годин.

В інтерв'ю GamesRadar Євген Кулик із GSC пояснив, що Stalker 2 "величезний" і що гравцеві потрібно в середньому близько 100 годин, щоб його пройти.

Розповідаючи про глибину Stalker 2, він згадав, що команда майже не використовувала процедурну генерацію для створення величезної внутрішньоігрової карти, яка включає райони в Чорнобилі та Прип'яті, відомі як "Зона".

У звіті, опублікованому GamesRadar, наголошувалося, що "все, що ви бачите в грі, було справді створене руками людини".

"Все, що ви можете помітити або випробувати в нашій грі, було створено руками наших талановитих дизайнерів рівнів, художників рівнів, дизайнерів команди і так далі. Ви не побачите дві однакові будівлі або дві однакові кімнати з однаковим розташуванням тих самих реквізитів або сіток тощо. Кожен гравець, який грає в Stalker 2, отримає свою історію", - заявив Євген Кулик.