Нові подробиці про гру S.T.A.L.K.E.R. 2: величезний відкритий світ, 20 регіонів, 3 години сюжетних епізодів

GSC Game World представила докладний погляд на довгоочікуваний відкритий світ шутер STALKER 2: Серце Чорнобиля в рамках розширеного занурення в розробку гри. Завдяки цьому з'явилося багато нових деталей про проект.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на це популярний веб-сайт GamingBolt , присвячений відеоіграм та ігровій індустрії загалом.

Що відомо про майбутню гру STALKER 2: Серце Чорнобиля

Розробник підтвердив, що величезний відкритий світ STALKER 2 буде розділений на 20 унікальних регіонів, кожен з яких має власне оточення, архітектуру, мешканців, аномалії та багато іншого.

Карта також включатиме знайомі для гравців області з оригінальної трилогії STALKER, хоча деякі раніше недоступні ділянки тепер будуть відкриті в сіквелі.

При цьому деякі локації в грі будуть засновані на реальних прототипах із Чорнобильської зони відчуження, області будуть трохи змінені та адаптовані для гри, а інші будуть відтворені такими, якими вони є.

GSC Game World також ще раз підкреслила, наскільки центральним буде вибір гравця у STALKER 2. Шутер має намір дати гравцям практично повну свободу у виборі напряму руху, дій та способів виконання різних завдань.

Це призведе до того, що гравці будуть відчувати різні історії, стикатися з різними завданнями, зустрічатися з різними персонажами і так далі.

За словами розробників, одного проходження STALKER 2 буде недостатньо, щоб побачити все, що він може запропонувати, що означає необхідність пройти гру кілька разів, щоб побачити всі її квести, зустріти всіх персонажів і таке інше.

Як можна собі уявити, у грі буде багато сюжетного контенту. За словами GSC Game World, у STALKER 2 майже три години записаних катсцен, всі з яких були зняті у власній студії розробника.

В рамках глибокого занурення GSC Game World також продемонструвала цілу місію з гри, надавши нові подробиці про численні аномалії, з якими ви зіткнетеся, різні типи зброї, яку ви будете використовувати, та багато іншого.

"Stalker 2: Серце Чорнобиля" вийде 20 листопада 2024 року на ПК, Xbox Series X і Series S.