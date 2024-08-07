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Стала відома точна дата виходу Star Wars Jedi: Survivor на PS4 та Xbox One

Середа 07 серпня 2024 14:45
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Стала відома точна дата виходу Star Wars Jedi: Survivor на PS4 та Xbox One Star Wars Jedi: Survivor вийде на PS4 та Xbox One 17 вересня (фото: PlayStation)
Автор: Павло Колеснік

Star Wars Jedi: Survivor вийде на консолях минулого покоління 17 вересня, включаючи PlayStation 4 та Xbox One. Гра була спочатку випущена для PS5, Xbox Series X/S та PC ще у 2023 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget.

Це продовження абсолютно фантастичної Star Wars Jedi: Fallen Order. Гра є пригодницьким екшеном з елементами Metroidvania, дія якого розгортається у всесвіті Зоряних війн між подіями "Помсти ситхів" та "Нової надії". Це дуже хороша відеогра, особливо для фанів франшизи.

Замовлення вже доступні, а ранні покупці отримують бонуси. Серед них ігрові косметичні предмети, які перетворюють головного героя на когось, схожого на Обі-Вана Кенобі, та новий набір бластерів.

Щодо програмного забезпечення, EA заявляє, що воно було повністю оптимізовано для роботи на цих старих консолях.

Варто відзначити, проте, що гра выдчувала проблеми з продуктивністю на ПК. EA випустила кілька оновлень для вирішення проблем із продуктивністю, але деякі з них все ще зберігаються.

У зв'язку з цим компанія готує нове оновлення для ПК, яке буде випущено "найближчими тижнями". Воно принесе "покращення технічної продуктивності гри, управління та багато іншого", а також "низку покращень якості життя".

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