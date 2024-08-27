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Готовьтесь к долгому путешествию. Сколько часов займет прохождение игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики рассказали, сколько часов игрок потратит на прохождение игры (фото: Epic Games)
Автор: Павел Колесник

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl недавно был отложен GSC Game World и перенесен на ноябрь, что вызвало разочарование у некоторых игроков. На Gamescom команда Stalker 2 провела живую демонстрацию игры, пригласив игроков насладиться 20 минутами напряженного шутера на выживание.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной и аналитический сайт Insider Gaming, специализирующийся на играх и игровой индустрии.

Сколько времени нужно на прохождение игры

Во время мероприятия в Кельне команда из GSC Game World рассказала о масштабности игры, подчеркнув, что на полное прохождение Stalker 2 потребуется 100 часов.

В интервью GamesRadar Евгений Кулик из GSC объяснил, что Stalker 2 "огромный" и что игроку потребуется в среднем около 100 часов, чтобы его пройти.

Рассказывая о глубине Stalker 2, он упомянул, что команда почти не использовала процедурную генерацию для создания огромной внутриигровой карты, которая включает в себя районы в Чернобыле и Припяти, известные как "Зона".

В отчете, опубликованном GamesRadar, подчеркивалось, что "все, что вы видите в игре, было действительно создано руками человека".

"Все, что вы можете заметить или испытать в нашей игре, было создано руками наших талантливых дизайнеров уровней, художников уровней, дизайнеров команды и так далее. Вы не увидите два одинаковых здания или две одинаковые комнаты с одинаковым расположением тех же реквизитов или сеток и тому подобного. Каждый игрок, играющий в Stalker 2, получит свою историю", - заявил Евгений Кулик.

У нас также есть материал про новые подробности долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

А еще мы писали про точную дату выхода игры Star Wars Jedi: Survivor на PS4 и Xbox One.

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