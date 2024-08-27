Готовьтесь к долгому путешествию. Сколько часов займет прохождение игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Сколько времени нужно на прохождение игры

Во время мероприятия в Кельне команда из GSC Game World рассказала о масштабности игры, подчеркнув, что на полное прохождение Stalker 2 потребуется 100 часов.

В интервью GamesRadar Евгений Кулик из GSC объяснил, что Stalker 2 "огромный" и что игроку потребуется в среднем около 100 часов, чтобы его пройти.

Рассказывая о глубине Stalker 2, он упомянул, что команда почти не использовала процедурную генерацию для создания огромной внутриигровой карты, которая включает в себя районы в Чернобыле и Припяти, известные как "Зона".

В отчете, опубликованном GamesRadar, подчеркивалось, что "все, что вы видите в игре, было действительно создано руками человека".

"Все, что вы можете заметить или испытать в нашей игре, было создано руками наших талантливых дизайнеров уровней, художников уровней, дизайнеров команды и так далее. Вы не увидите два одинаковых здания или две одинаковые комнаты с одинаковым расположением тех же реквизитов или сеток и тому подобного. Каждый игрок, играющий в Stalker 2, получит свою историю", - заявил Евгений Кулик.