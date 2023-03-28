Готуйте гаманці: у скільки обійдеться кошик на Великдень 2023

Менше ніж за місяць українці святкуватимуть Великдень, тому закупи та підготовка йдуть повним ходом. Однак за останній рік ціни на різні групи товарів суттєво зросли, відповідно здорожчали й святкові столи.

У скільки обійдеться великодній кошик українцям - читайте нижче в матеріалі Styler.

Ціни на складові великоднього кошика

Для аналізу вартості продуктів візьмімо базовий набір:

хрін

10 яєць

червоне вино

домашня паска

буженина або сало

Для того, щоб зробити домашню паску, потрібно чимало інгредієнтів для випічки. Склавши середні цінники для всіх складових паски, ми отримали 360 гривень. Ця сума буде коливатися залежно від кількості потрібного тіста, особливостей рецепта та індивідуальних вподобань.

Великдень неможливо уявити без крашанок і писанок, тому додаємо їх до загальної суми. Зараз десяток яєць коштує приблизно 72 гривні залежно від категорії та виробника.

Наступне в списку м'ясо. Найчастіше кладуть саме буженину або сало. Один кілограм буженини в середньому коштує 440 гривень, проте зазвичай беруть 200-300 грамів м'яса. Це вийде від 90 до 130 гривень.

Сало є дещо дешевшим продуктом. Якщо до свого кошика ви захочете саме його, то кілограмовий шматочок обійдеться орієнтовно в 180 гривень.

Порівняно з усіма вже переліченими продуктами хрін коштує мізер - приблизно 20 гривень.

Стосовно останньої стандартної складової кошика, то вино - показник відносний, адже ціна може дуже суттєво відрізнятися. Якщо спиратися на дані Мінфіну, то пляшка червоного вина в середньому вартуватиме 105 гривень.

Для оцінки загальної картинки нам потрібно скласти разом отримані числа. Таким чином великодній кошик із базовим набором продуктів обійдеться від 687 до 737 гривень.

Варто розуміти, що продукти є стандартними та не розраховані на велику кількість людей. Якщо у вас велика сім'я або буде багато гостей, відповідно сума витрат буде значно вищою.