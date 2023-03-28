Готовьте кошельки: во сколько обойдется корзина на Пасху 2023

Меньше чем через месяц украинцы будут праздновать Пасху, поэтому закупки и подготовка идут полным ходом. Однако за последний год цены на разные группы товаров существенно выросли, соответственно, подорожали и праздничные столы.

Во сколько обойдется пасхальная корзина украинцам - читайте ниже в материале Styler.

Цены на составляющие пасхальной корзины

Для анализа стоимости продуктов возьмем базовый набор:

хрен

10 яиц

домашняя паска

красное вино

буженина или сало

Для того чтобы сделать домашнюю паску, нужно немало ингредиентов для выпечки. Сложив средние ценники для всех составляющих паски, мы получили 360 гривен. Эта сумма будет колебаться в зависимости от количества требуемого теста, особенностей рецепта и индивидуальных предпочтений.

Пасху невозможно представить без пасхальных яиц и писанок, поэтому добавляем их к общей сумме. В настоящее время десяток яиц стоит примерно 72 гривны в зависимости от категории и производителя.

Следующее в списке мясо. Чаще всего кладут именно буженину или сало. Один килограмм буженины в среднем стоит 440 гривен, но обычно берут 200-300 граммов мяса. Это получится от 90 до 130 гривен.

Сало несколько более дешевый продукт. Если в свою корзину вы захотите именно его, то килограммовый кусочек обойдется ориентировочно в 180 гривен.

По сравнению со всеми перечисленными продуктами хрен стоит мизер - примерно 20 гривен.

Что касается последней стандартной составляющей корзины, то вино - показатель относительный, ведь цена может очень существенно отличаться. Если опираться на данные Минфина, то бутылка красного вина в среднем будет стоить 105 гривен.

Для оценки общей картинки нам нужно сложить вместе полученные числа. Таким образом пасхальная корзина с базовым набором продуктов обойдется от 687 до 737 гривен.

Следует понимать, что продукты стандартны и не рассчитаны на большое количество людей. Если у вас большая семья или будет много гостей, соответственно сумма расходов будет значительно выше.