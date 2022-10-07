Як утеплити пластикові вікна, щоб вони не пропускали холод

Чи обов'язково утеплювати вікна

За словами спеціалістів з установки вікон, саме вони є основним джерелом тепловтрати в приміщенні. Через вікна виходить до 30% тепла. Грубо кажучи, гроші, якими ви платите за опалення, летять на вітер через те саме неутеплене вікно.

Найчастіше тепло виходить через ущільнювачі, підвіконня, укоси та відливи. Тому при утепленні особливу увагу варто звертати саме на ці ділянки.

Перевірте роботу механізму

Зверніть увагу: ущільнювач утеплити неможливо. Якщо він більше не виконує свої функції, його краще просто замінити, попередньо перевіривши.

Ущільнювач має легко м'ятися під пальцями та повністю відновлювати первинну форму. Якщо він засох, потріскався або виявився пошкодженим, його замінюють.

Якщо ущільнювачі в нормі, але стулка зачиняється нещільно, відрегулюйте притиск запірного механізму.

Як утеплити підвіконня

Для цього вам знадобиться монтажна піна і трохи гіпсової штукатурки.

Отже, розчистіть простір стіни від штукатурки безпосередньо під підвіконням на ширину два-три сантиметри. Видаліть стару монтажну піну відповідним інструментом, наприклад, з допомогою невеликої дерев'яної рейки, дрібне сміття та пил можна прибрати пилотягом.

Далі трохи зволожте поверхні водою з пульверизатора або обприскувача. Заповніть простір під підвіконням піною в кілька прийомів: за один раз наносьте шар піни п'ять-сім сантиметрів, між шарами робіть паузу 10-15 хвилин для її розширення.

Тепер залиште піну для затвердіння на 24 години, а потім обріжте надлишки затверділої піни ножем, закрийте простір під підвіконням штукатуркою.

Як утеплити пластикові вікна ззовні

На цьому етапі утеплимо укоси вікон. Причому утеплювати їх потрібно як ззовні, так і зсередини.

Утеплення зовнішніх укосів вікон бажано робити не із застосуванням пінополістиролу, а за допомогою мінеральної вати або теплоізоляційних штукатурок.

Спочатку видаліть надлишки монтажної піни. Потім на стіну укосу монтуйте теплоізоляційний матеріал. Для фінішної обробки використовуйте паропроникну шпаклівку і фарбу з аналогічними характеристиками.

Як утеплити скло металопластикових вікон

Для утеплення пластикових вікон необхідно зменшити теплопровідність елемента з максимальною площею. У житлових приміщеннях бажано встановлювати двокамерні енергоощадні склопакети. Якщо у ваших вікнах встановлено однокамерні склопакети, краще замініть їх двокамерними.

Ще одним варіантом збереження тепла є теплоощадна плівка для вікон, що наклеюється поверх скла, але вона не зможе розв'язати проблему радикально. Плівка для утеплення вікон створює додаткову повітряну камеру, яка підвищує ізоляційні властивості всього вікна.