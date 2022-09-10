Обогреватели, буржуйки или электропростыни: что лучше согреет во время перебоев тепла зимой

В этом году украинцы готовятся к отопительному сезону как никогда активно. Именно поэтому в магазинах растет спрос на различные средства обогрева, среди которых самые популярные обогреватели, буржуйки и электропростыни.

Что лучше согреет вас зимой и сэкономит семейный бюджет - читайте далее в материале Styler .

Как выбрать обогреватель

При выборе обогревателя обращайте внимание на следующие критерии: мощность, инерционность (как долго он может выделять тепло после выключения) и площадь обогрева. От этих критериев зависит и сумма, которую вы заплатите за покупку.

Самый популярный вид обогревателя - это тепловентиляторы. Они компактны: могут стоять просто на полу, не занимая много места. Средняя цена на тепловентилятор варьируется от 500 грн до 1500 грн, что также играет весомую роль.

Однако стоит понимать, что тепловентилятор способен обогреть лишь 1 комнату и не подстраивается под температуру окружающей среды.

Самый популярный вид обогревателя - тепловентиляторы (фото: moyo.ua)

Для обогрева больших площадей используют тепловые пушки, которыми часто сушат помещения после ремонта. Они работают по принципу тепловентилятора, но имеют большую мощность. Соответственно цена на тепловые пушки стартует от 1400 грн.

Тепловая пушка (фото: Rozetka)

Главным недостатком тепловентиляторов является то, что они прекращают выделять тепло, как только вы их выключаете. Взамен масляные радиаторы идут впереди в этом аспекте.

Они нагреваются до выставленной температуры и постепенно отдают тепло даже в выключенном состоянии. Некоторые производители создают комбо и устанавливают в масляный радиатор тепловентилятор, ускоряет нагрев воздуха.

Масляные радиаторы на порядок дороже тепловентиляторов: их минимальная цена начинается от 2500 грн.

Масляный радиатор (фото: vencon.ua)

Также довольно часто предпочитают инфракрасным обогревателям. Их главным плюсом является то, что тепло выделяется сразу после включения. Но нагревается не помещение, а те предметы, на которые направлен обогреватель, что является недостатком. Таким образом определенная часть комнаты будет холодной.

Цена на ИК-обогреватель зависит от его мощности и колеблется в пределах 1000-4500 грн.

Инфракрасный обогреватель (фото: 33m2.com.ua)

Конвекторные обогреватели нагревают помещение за счет естественного движения воздуха. Это занимает больше времени, однако не создает дополнительного шума, в отличие от тепловентиляторов. Минимальная цена на конвектор - 2000 грн.

Конвекторный обогреватель (фото: epicentrk.ua)

Сочетанием инфракрасных и конвекторных являются керамические обогреватели. За счет плиты в строении прибора он становится тяжелее и нуждается в прочном креплении. Но эта же плита накапливает в себе тепло, постепенно его отдавая.

Керамический обогреватель (фото: cleanairlove.com)

Керамические обогреватели помогают поддерживать стабильную температуру в комнате без больших затрат энергии. Что касается цены, то она стартует от 1900 грн и может достигать более 5000 грн.

Как выбрать электропростынь

Относительно недавно в Украине повысился спрос на электропростыни. Они просты в использовании и дешевле, чем обогреватели. Цены на электропростыни варьируются в пределах от 400 до 1000 грн, то есть этот вид обогрева способен удовлетворить любой бюджет.

При выборе электропростыни придирчиво относитесь к безопасности. Если часть механизма вышла из строя, то качественная электропростынь должна мгновенно выключаться, чтобы не подвергать опасности потребителя.

Не менее важной является функция автоматического выключения при достижении заданной температуры. Это предотвращает перегрев и человека, и самого прибора.

Как выбрать электропростынь (фото: med-magazin.ua)

Качество чехла тоже играет не последнюю роль. Синтетика лучше сохраняет тепло, микрофибра и флис более износостойкие, а на хлопковый чехол можно ложиться обнаженным телом. В этом аспекте полагайтесь на ваш бюджет и потребности.

При покупке обязательно поинтересуйтесь, можно ли стирать электропростынь, ведь это такое же постельное белье. На такие случаи производитель должен предусмотреть съемный кабель.

Обратите внимание, что электропростынь стелется ниже уровня подушки, поэтому размер выбирайте в соответствии с вашей кроватью с учетом этой особенности.

Также современные электропростыни оснащены зоновой системой обогрева если люди имеют разные температурные предпочтения. Это является скорее приятным бонусом, чем обязательным критерием при выборе.

Электропростыни нельзя использовать людям со следующими противопоказаниями:

опухоли;

варикозное расширение вен;

обострение хронических кожных заболеваний;

аденома простаты;

миома матки.

Как выбрать буржуйку

Буржуйка - это альтернативный источник тепла, ведь для обогрева можно использовать преимущественно материалы. Кроме того, на буржуйках можно готовить еду при наличии конфорок.

В то же время такая печь является и самым дорогим вариантом покупки, ведь ее минимальная цена составляет 3500 грн. На современном рынке в основном представлены печи, изготовленные из стали и чугуна.

Буржуйка - источник альтернативного тепла (фото: kaminova.ua)

Чугунные дольше нагреваются, но и лучше сохраняют тепло. Также такие буржуйки тяжелее стальных, из-за чего неудобны в транспортировке. Однако значительным преимуществом чугуна является его износостойкость: чугунные буржуйки не деформируются от воздействия высокой температуры.

Взамен стальные буржуйки не пригодны для отопления углем, а соответственно способны деформироваться при сильном нагреве. Также стальные печи быстро нагреваются за счет тонкости стенок, однако меньше держат тепло.

Обратите внимание, что чугунные буржуйки на порядок дороже стальных. В то время как стальную вполне можно купить за 4000 грн, то чугунная обойдется вам от 6000 грн и выше.