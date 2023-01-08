Готуємося щедрувати і посівати: коли і як це робити, щоб не зганьбитися

Коли треба щедрувати

Щедрий вечір українці відзначають, 13 січня. Це переддень Старого нового року. В цей день заведено ходити по домівках сусідів, співати щедрівки і бажати господарям "щедрого нового року".

Кожна щедрівка наповнені побажаннями "повної чаші" у всьому. А щоб розщедрити долю, господарям варто приготувати смаколики й гроші, якими обдаровують гостей-щедрувальників.

Вважається, що не пустити в дім щедрувальників - до бід і збитків на цілий рік.

У дохристиянські часи в цей вечір почитали Місяць, який пов'язували з урожаєм. Головні герої дійства - Маланка і Василь, які уособлюють собою сестру Місяця і богатиря, який врятував її від чудовиська Змія.

Кому не можна співати щедрівки

Виспівувати обрядові пісні відправляються лише молоді хлопці й дівчата - дітвора і старше покоління залишаються вдома.

Згідно зі звичаями, обряд може супроводжуватися піснями, танцями, переодяганнями з масками і сценками.

Українці здавна дотримуються обрядів під час зимових свят (фото: Getty Images)

Коли українці посівають (засівають)

Засівають на Старий Новий рік, тобто 14 січня. Прийнято це робити з самого ранку, а найкраще до сходу сонця, адже найпершому засівальнику за традицією дарують найбагатші подарунки.

Засівальники приносять у дім зерно, розсівають його по підлозі при цьому наспівуючи пісню-засівалку або розповідають віршик.

Зерно не можна прибирати до заходу. Вважається, що чим більше засівальників прийде в дім, тим кращим буде новий рік. Звісно ж виконавців обряду варто нагородити грошима чи смаколиками.

Кому не можна засівати

Здавна в народі вірили, що в обряді не можна брати участь жінкам - тільки хлопчикам або чоловікам. В дім першим має увійти представник чоловічої статі, це, за переказами, принесе достаток і багатство на наступний рік.

Яким зерном посівають

Як правило, це злакові: жито, ячмінь і пшениця. Зерно, яким посівали будинок, вважалося його оберегом.

Важливо, що зерно для посівання має бути цільним. Не можна посівати круглим зерном: горохом, пшоном і просом. Вважається, що це принесе сльози в дім.

Додамо, що в деяких регіонах України заведено по другому колу щедрувати і посівати на Водохреща 18-19 січня (воно вважається третім різдвяним святом).