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Готовимся щедровать и посевать: когда и как это делать, чтобы не опозориться

Как правильно щедровать и посевывать (фото: УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Щедрование и посевание – одни из самых интересных украинских традиций, которые пришли к нам еще с дохристианских времен. У них есть свои правила, которых следует придерживаться, чтобы не опозориться.

Когда нужно идти посевать и щедровать, кому можно и нельзя это делать – ниже в материале Styler.

Когда нужно щедровать

Щедрый вечер украинцы отмечают 13 января. Это канун Старого нового года. В этот день принято ходить по домам соседей, петь щедривки и желать хозяевам "щедрого нового года".

Каждая щедривка наполнена пожеланиями "полной чаши" во всем. А чтобы расщедрить судьбу, хозяевам стоит приготовить вкусности и деньги, которыми одаривают гостей-щедровальщиков.

Считается, что не пустить в дом щедровальщиков – к бедам и убыткам на целый год.

В дохристианские времена в этот вечер почитали Месяц, который связывали с урожаем. Главные герои действа – Маланка и Василий, олицетворяющие собой сестру Месяца и богатыря, спасшего ее от чудовища Змея.

Кому нельзя петь щедривки

Петь обрядовые песни отправляются только молодые ребята (парни и девушки) - дети и старшее поколение остаются дома.

Согласно обычаям, обряд может сопровождаться песнями, плясками, переодеваниями с масками и сценками.

Украинцы издавна соблюдают обряды во время зимних праздников (фото: Getty Images)

Когда украинцы посевают (засевают)

Засевают на Старый Новый год, то есть 14 января. Принято это делать с самого утра, а лучше до восхода солнца, ведь самому первому посевальщику по традиции дарят самые богатые подарки.

Засевальщики приносят в дом зерно, рассевают его по полу, при этом напевая песню-засевалку или рассказывают стишок.

Зерно нельзя убирать до заката. Считается, что чем больше засевальщиков придет в дом, тем лучше будет новый год. Конечно же, исполнителей обряда следует наградить деньгами или вкусностями.

Кому нельзя засевать

Издавна в народе верили, что в обряде нельзя участвовать женщинам – только мальчикам или мужчинам. В дом первым должен войти представитель мужского пола, это, по преданию, принесет изобилие и богатство на следующий год.

Каким зерном посевают

Как правило, это злаковые: рожь, ячмень и пшеница. Зерно, которым посевали дом, считалось его оберегом.

Важно, что зерно для посева должно быть цельным. Нельзя посевать круглым зерном: горохом, пшеном и пшеном. Считается, что это принесет слезы в дом.

Добавим, что в некоторых регионах Украины принято по второму кругу щедровать и посевать на Крещение 18-19 января (оно считается третьим рождественским праздником).

Ранее мы писали о самых главных праздниках 2023 года.

Кроме того, читайте, как и когда готовить голодную, щедрую и богатую кутью.

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