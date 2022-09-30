Готуємося до Покрови 2022: коли відзначати і що треба встигнути зробити

У жовтні українці відзначать дуже важливе свято християнське і народне свято - Покрову Пресвятої Богородиці. Це давнє свято, яке має усталені традиції, звичаї і заборони.
Що можна і не можна робити в цей день, коли відзначати - читайте нижче у нашому матеріалі Styler.
Цей свято відзначається щорічно 14 жовтня. З 1999 року у свято Покрови в Україні відзначають також День українського козацтва.
З 2014 року указом президента на свято Покрови призначено державне свято - День захисників і захисниць України. А з 2015-го року цей день став вихідним.
Цього року через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня. 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року, тож поки додаткових днів для відпочинку в нашому календарі не буде.
За легендою, під час облоги Константинополя ворогами 910 року, жителі зібралися в храмі на всеношну і молилися Господу про порятунок, сподіваючись на диво. Саме там святий подвижник Андрій Юродивий побачив у небі Матір Божу із сонмом святих.
Пресвята Богородиця з’явилася жителям міста та опустила додолу омофор (покривало у вигляді широкого шарфа, котре звичайно жінки носили навколо шиї), взявши їх під свій захист. Після цього війська противника відступили, а місто було врятоване.
Богородицю вважали своєю заступницею запорозькі козаки. Для запорожців Покрова була найбільшим святом. Цього дня на Січі відбувалися вибори нового отамана.
Фото: Богородиця - покровителька українських воїнів освячена Митрополитом Епіфанієм у 2017 році (Вікіпедія)
Для українців Покрова була важливим осіннім святом, пов'язаним із завершенням хлібогосподарських робіт і початком зими.
Колись до Покрови селяни почали готуватися до морозів: вперше після літа протоплювали піч, утеплювали оселю, закінчували випас худоби.
Проводилися також обряди-обереги:
Починаючи зі свята молодь на вечорниці збиралася по хатах. Тоді ж починали засилати старостів і дівчата просили у Богородиці гарного чоловіка: "Мати - Покрівонько, покрий Матір сиру Землю і мене молоду".
Дуже важливо в цей день не сумувати. Вважається, що поганий настрій і смуток може супроводжувати вас протягом наступного року. І навпаки - чим веселіше ви проведете свято, тим щасливіше будете.
Ще одним важливим табу на свято є відмова в гостинності. Якщо до вас прийшли гості - почастуйте їх якомога багатше. Чим пишніше стіл - тим більше достатку протягом року.
Також 14 жовтня не можна робити таке:
Раніше ми писали, які свята і вихідні ми відзначимо у жовтні 2022.
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