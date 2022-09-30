Готовимся к Покрову 2022: когда отмечать и что нужно успеть сделать

В октябре украинцы отметят очень важный праздник христианский и народный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Это древний праздник, имеющий устоявшиеся традиции, обычаи и запреты.
Что можно и нельзя делать в этот день, когда отмечать – читайте ниже в нашем материале Styler.
Этот праздник отмечается ежегодно 14 октября. С 1999 года в праздник Покрова в Украине отмечают также День украинского казачества.
С 2014 года указом президента на праздник Покрова назначен государственный праздник – День защитников и защитниц Украины. А с 2015 года этот день стал выходным.
В этом году из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с праздника 8 марта. 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года, так что пока дополнительных дней для отдыха в нашем календаре не будет.
По легенде, во время осады Константинополя врагами 910 года, жители собрались в храме на всенощное бдение и молились Господу о спасении, надеясь на чудо. Там святой подвижник Андрей Юродивый увидел в небе Матерь Божью с сонмом святых.
Пресвятая Богородица явилась жителям города и опустила наземь омофор (покрывало в виде широкого шарфа, обычно женщины носили вокруг шеи), взяв их под свою защиту. После этого войска противника отступили, а город был спасен.
Богородицу считали своей покровительницей запорожские козаки. Для запорожцев Покров был самым большим праздником. В этот день проходили выборы нового атамана.
Фото: Богородица – покровительница украинских воинов освященная Митрополитом Эпифанием в 2017 году (Википедия)
Для украинцев Покров был важным осенним праздником, связанным с завершением хлебохозяйственных работ и началом зимы.
Когда-то к Покрову крестьяне начали готовиться к морозам: впервые после лета протапливали печь, утепляли дом, заканчивали выпас скота.
Проводились также обряды-обереги:
Начиная с праздника, молодежь на вечерницы собиралась по домам. Тогда же начинали засылать старост и девушки просили у Богородицы хорошего мужа: "Мать - Покровонька, покрой Матерь сырую Землю и меня молодую".
Очень важно в этот день не унывать. Считается, что плохое настроение и уныние могут сопровождать вас в течение следующего года. И наоборот – чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.
Еще одним важным табу на праздник является отказ в гостеприимстве. Если к вам пришли гости – угостите их побогаче. Чем пышнее стол – тем больше изобилия в течение года.
Также 14 октября нельзя делать следующее:
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