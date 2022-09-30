Готовимся к Покрову 2022: когда отмечать и что нужно успеть сделать

Дата и связанные с Покровом праздники

Этот праздник отмечается ежегодно 14 октября. С 1999 года в праздник Покрова в Украине отмечают также День украинского казачества.

С 2014 года указом президента на праздник Покрова назначен государственный праздник – День защитников и защитниц Украины. А с 2015 года этот день стал выходным.

В этом году из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с праздника 8 марта. 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года, так что пока дополнительных дней для отдыха в нашем календаре не будет.

С чем связан Покров

По легенде, во время осады Константинополя врагами 910 года, жители собрались в храме на всенощное бдение и молились Господу о спасении, надеясь на чудо. Там святой подвижник Андрей Юродивый увидел в небе Матерь Божью с сонмом святых.

Пресвятая Богородица явилась жителям города и опустила наземь омофор (покрывало в виде широкого шарфа, обычно женщины носили вокруг шеи), взяв их под свою защиту. После этого войска противника отступили, а город был спасен.

Богородицу считали своей покровительницей запорожские козаки. Для запорожцев Покров был самым большим праздником. В этот день проходили выборы нового атамана.

Фото: Богородица – покровительница украинских воинов освященная Митрополитом Эпифанием в 2017 году (Википедия)

Что нужно сделать к празднику, важные традиции

Для украинцев Покров был важным осенним праздником, связанным с завершением хлебохозяйственных работ и началом зимы.

Когда-то к Покрову крестьяне начали готовиться к морозам: впервые после лета протапливали печь, утепляли дом, заканчивали выпас скота.

Проводились также обряды-обереги:

К примеру, сжигались старые соломенные матрасы, а детей обливали водой через решето, чтобы не болели.

Кроме того, сжигали старую одежду, обувь. Такой обряд должен был ускорить "ходьбу через зиму".

Чтобы все члены семьи были здоровыми, на Покров старшая женщина в семье брала вышитый рушник, находившееся над иконой Богородицы, и развешивала его над входной дверью.

Начиная с праздника, молодежь на вечерницы собиралась по домам. Тогда же начинали засылать старост и девушки просили у Богородицы хорошего мужа: "Мать - Покровонька, покрой Матерь сырую Землю и меня молодую".

Что еще сделать на Покров Пресвятой Богородицы:

Испеките блины и угостите ими не только родных и друзей, но и домового, чтобы он не увидел целый год.

Устройте вечером застолье – радуйтесь, веселитесь, но помните о мере. Поделитесь угощением с нуждающимися – вам будет благо.

Простите всех людей, на которых вы обиделись. Это даст освобождение от негатива и привлечет в вашу жизнь хороших людей, события и настроение.

Раньше с Покрова начинались свадьбы. А чтобы семейная жизнь была удачной, молодые люди шли в церковь и ставили свечу у иконы.

Что строго запрещено делать на Покров

Очень важно в этот день не унывать. Считается, что плохое настроение и уныние могут сопровождать вас в течение следующего года. И наоборот – чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.

Еще одним важным табу на праздник является отказ в гостеприимстве. Если к вам пришли гости – угостите их побогаче. Чем пышнее стол – тем больше изобилия в течение года.

Также 14 октября нельзя делать следующее: