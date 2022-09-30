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Готовимся к Покрову 2022: когда отмечать и что нужно успеть сделать

Коллаж РБК-Украина: Как правильно праздновать Покров
Автор: Светлана Мащенко

В октябре украинцы отметят очень важный праздник христианский и народный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Это древний праздник, имеющий устоявшиеся традиции, обычаи и запреты.

Что можно и нельзя делать в этот день, когда отмечать – читайте ниже в нашем материале Styler.

Дата и связанные с Покровом праздники

Этот праздник отмечается ежегодно 14 октября. С 1999 года в праздник Покрова в Украине отмечают также День украинского казачества.

С 2014 года указом президента на праздник Покрова назначен государственный праздник – День защитников и защитниц Украины. А с 2015 года этот день стал выходным.

В этом году из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с праздника 8 марта. 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года, так что пока дополнительных дней для отдыха в нашем календаре не будет.

С чем связан Покров

По легенде, во время осады Константинополя врагами 910 года, жители собрались в храме на всенощное бдение и молились Господу о спасении, надеясь на чудо. Там святой подвижник Андрей Юродивый увидел в небе Матерь Божью с сонмом святых.

Пресвятая Богородица явилась жителям города и опустила наземь омофор (покрывало в виде широкого шарфа, обычно женщины носили вокруг шеи), взяв их под свою защиту. После этого войска противника отступили, а город был спасен.

Богородицу считали своей покровительницей запорожские козаки. Для запорожцев Покров был самым большим праздником. В этот день проходили выборы нового атамана.

Фото: Богородица – покровительница украинских воинов освященная Митрополитом Эпифанием в 2017 году (Википедия)

Что нужно сделать к празднику, важные традиции

Для украинцев Покров был важным осенним праздником, связанным с завершением хлебохозяйственных работ и началом зимы.

Когда-то к Покрову крестьяне начали готовиться к морозам: впервые после лета протапливали печь, утепляли дом, заканчивали выпас скота.

Проводились также обряды-обереги:

  • К примеру, сжигались старые соломенные матрасы, а детей обливали водой через решето, чтобы не болели.
  • Кроме того, сжигали старую одежду, обувь. Такой обряд должен был ускорить "ходьбу через зиму".
  • Чтобы все члены семьи были здоровыми, на Покров старшая женщина в семье брала вышитый рушник, находившееся над иконой Богородицы, и развешивала его над входной дверью.

Начиная с праздника, молодежь на вечерницы собиралась по домам. Тогда же начинали засылать старост и девушки просили у Богородицы хорошего мужа: "Мать - Покровонька, покрой Матерь сырую Землю и меня молодую".

Что еще сделать на Покров Пресвятой Богородицы:

  • Испеките блины и угостите ими не только родных и друзей, но и домового, чтобы он не увидел целый год.
  • Устройте вечером застолье – радуйтесь, веселитесь, но помните о мере. Поделитесь угощением с нуждающимися – вам будет благо.
  • Простите всех людей, на которых вы обиделись. Это даст освобождение от негатива и привлечет в вашу жизнь хороших людей, события и настроение.
  • Раньше с Покрова начинались свадьбы. А чтобы семейная жизнь была удачной, молодые люди шли в церковь и ставили свечу у иконы.

Что строго запрещено делать на Покров

Очень важно в этот день не унывать. Считается, что плохое настроение и уныние могут сопровождать вас в течение следующего года. И наоборот – чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.

Еще одним важным табу на праздник является отказ в гостеприимстве. Если к вам пришли гости – угостите их побогаче. Чем пышнее стол – тем больше изобилия в течение года.

Также 14 октября нельзя делать следующее:

  • тяжело работать, заниматься хозяйством, уборкой, стиркой, приготовлением сложных блюд,
  • заниматься ремонтом, строительством,
  • ругаться, ругаться, материться,
  • злоупотреблять спиртным,
  • одалживать или просить взаймы,
  • девушкам – отказывать сватам – иначе жениха будет ждать еще три года,
  • стричь волосы, ногти, бороду, а также мыться – сделайте это накануне.

Ранее мы писали, какие праздники и выходные мы отметим в октябре 2022 года.

Также читайте, как праздновать и что запрещено делать в праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

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