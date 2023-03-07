Готуємось до теплої погоди: як повернути білим кросівкам ідеальний вигляд

Як очистити білі кросівки

Найуніверсальніший засіб, який дозволяє повернути білий колір – це звичайна харчова сода. Вона не тільки допомагає відновити білизну, але й видалить неприємні та застарілі плями, очистить від жовтизни та усуне запах.

Соду можна використовувати як для кросівок зі шкіри, так і для тканинного взуття. Ще вона допоможе очистити гумову підошву.

Інструкція:

Візьміть стару та непотрібну зубну щітку

Насипте на неї харчову соду

Потріть щіткою забруднені місця

Додайте на щітку трохи суміші для миття посуду

Ще раз протріть усі забруднені місця

Також можна використовувати й більш щадний спосіб, без щітки. Візьміть 2-3 чайні ложки харчової соди та розчиніть їх у 100 мл теплої води. Намочіть у розчині м'яку ганчірочку і добре протріть взуття.

Щоб видалити застарілі плями або жовтизну, додайте в розчин трохи перекису водню. Миття в такому розчині поверне не лише білий колір вашим кросівкам, а й блиск підошві.

Які ще засоби допоможуть відбілити кеди чи кросівки

Для очищення можна використати лимонний сік. Налийте 2-3 чайні ложки в миску, додайте склянку води. Змочіть чисту ганчірку або губку, потім ретельно протріть ваше взуття.

Добре допомагає для очищення звичайна біла зубна паста. Протріть вологою серветкою взуття, візьміть зубну щітку, додайте зубну пасту і протріть всі забруднені або пожовклі місця. Залишіть на 10 хвилин, а потім залишки пасти видаліть серветкою.