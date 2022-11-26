Як швидко прибрати неприємний запах взуття: допоможе "секретний" засіб

Багато людей мають проблеми з неприємних запахом взуття, коли кросівки, чоботи чи інша обувка починає видавати сморід після носіння. Що ж робити, аби не зганьбитися в гостях чи не стати "біологічною" зброєю?

Про це читайте нижче в матеріалі Styler.