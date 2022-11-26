ua ru
Сб, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як швидко прибрати неприємний запах взуття: допоможе "секретний" засіб

Новость на русском →
Субота 26 листопада 2022 09:49
Як швидко прибрати неприємний запах взуття: допоможе "секретний" засіб Фото: Як швидко прибрати неприємний запах взуття (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Багато людей мають проблеми з неприємних запахом взуття, коли кросівки, чоботи чи інша обувка починає видавати сморід після носіння. Що ж робити, аби не зганьбитися в гостях чи не стати "біологічною" зброєю?

Про це читайте нижче в матеріалі Styler.

Інструкція:

  • Візьміть будь-яку порожню пляшечку з-під спрею.
  • Додайте до неї наш "секретний" засіб.
  • Дістаньте устілки зі взуття.
  • Обробіть взуття всередині, а також устілки з обох боків засобом і дайте висохнути.

Як швидко прибрати неприємний запах взуття: допоможе &quot;секретний&quot; засіб

Покладіть устілки на місце і насолоджуйтесь життям без неприємного засобу!

А наш "секретний" засіб - це простий перекис водню.

Якщо ви ще не чули про цей засіб, то обов'язково спробуйте його.

Крім того ми писали, як захистити низ штанів від брудних калюж.

Також повідомлялося, як зробити будь-яке взуття неслизьким. Прості лайфхаки.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки