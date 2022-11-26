Як швидко прибрати неприємний запах взуття: допоможе "секретний" засіб
Фото: Як швидко прибрати неприємний запах взуття (pixabay)
Багато людей мають проблеми з неприємних запахом взуття, коли кросівки, чоботи чи інша обувка починає видавати сморід після носіння. Що ж робити, аби не зганьбитися в гостях чи не стати "біологічною" зброєю?
Про це читайте нижче в матеріалі Styler.
Інструкція:
- Візьміть будь-яку порожню пляшечку з-під спрею.
- Додайте до неї наш "секретний" засіб.
- Дістаньте устілки зі взуття.
- Обробіть взуття всередині, а також устілки з обох боків засобом і дайте висохнути.
Покладіть устілки на місце і насолоджуйтесь життям без неприємного засобу!
А наш "секретний" засіб - це простий перекис водню.
Якщо ви ще не чули про цей засіб, то обов'язково спробуйте його.
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