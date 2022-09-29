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Готуємо цибулеві відбивні: ніжні й соковиті шматочки "з секретом"

Скріншот: Відбивні в цибулевому маринаді
Автор: Світлана Мащенко

Відбивні, особливо з курячого філе, можуть бути сухуватими, але все змінює спеціальний цибулевий маринад. Така страва виходить соковитою і ніжною.

Рецептом поділилися на каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

Інгредієнти

  • 1 кг м'яса
  • 2 середніх цибулини
  • 1 яйце
  • сіль/перець

Для кляру:

  • 4-6 яєць
  • сіль/перець
  • 1 ч. л сушеного кропу
  • борошно
  • олія для смаження

Покрокове приготування страви

Наріжте куряче (свиняче, індиче) філе для відбивних. Накрийте харчовою плівкою і злегка відбийте.

Приготуйте маринад: змішайте в блендері цибулю, яйця, сіль, перець. На дно посуду викладіть маринад, зверху шар м'яса, знову маринад, і так до кінця. Накрийте плівкою і залиште маринуватися на годину.

Приготуйте кляр: до яєць додайте сіль та перець, улюблені спеції. Перемішайте до утворення однорідної маси.

Кожен шматок м'яса обваляйте в борошні, а потім в яйцях.

Розігрійте сковороду з олією і смажте на середньому вогні до золотистої скоринки.

Смачного!

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