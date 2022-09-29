Готуємо цибулеві відбивні: ніжні й соковиті шматочки "з секретом"

Інгредієнти

1 кг м'яса

2 середніх цибулини

1 яйце

сіль/перець

Для кляру:

4-6 яєць

сіль/перець

1 ч. л сушеного кропу

борошно

олія для смаження

Покрокове приготування страви

Наріжте куряче (свиняче, індиче) філе для відбивних. Накрийте харчовою плівкою і злегка відбийте.

Приготуйте маринад: змішайте в блендері цибулю, яйця, сіль, перець. На дно посуду викладіть маринад, зверху шар м'яса, знову маринад, і так до кінця. Накрийте плівкою і залиште маринуватися на годину.

Приготуйте кляр: до яєць додайте сіль та перець, улюблені спеції. Перемішайте до утворення однорідної маси.

Кожен шматок м'яса обваляйте в борошні, а потім в яйцях.

Розігрійте сковороду з олією і смажте на середньому вогні до золотистої скоринки.

Смачного!