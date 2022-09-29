Готовим луковые отбивные: нежные и сочные кусочки "с секретом"

Отбивные, особенно из куриного филе, могут быть суховатыми, но все меняет специальный луковый маринад. Такое блюдо получается сочным и нежным.
Рецептом поделились на канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Для кляра:
Нарежьте куриное (свиное, индюшачье) филе для отбивных. Накройте пищевой пленкой и слегка отбейте.
Приготовьте маринад: смешайте в блендере лук, яйца, соль, перец. На дно посуды выложите маринад, сверху слой мяса, снова маринад, и так до конца. Накройте пленкой и оставьте мариноваться в час.
Приготовьте кляр: в яйца добавьте соль и перец, любимые специи. Перемешайте до образования однородной массы.
Каждый кусок мяса обваляйте в муке, а затем в яйцах.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и жарьте на среднем огне до золотистой корочки.
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