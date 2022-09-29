Готовим луковые отбивные: нежные и сочные кусочки "с секретом"

Ингредиенты

1 кг мяса

2 средних луковицы

1 яйцо

соль/перец

Для кляра:

4-6 яиц

соль/перец

1 ч. л сушеного укропа

мука

масло для жарки

Пошаговое приготовление блюда

Нарежьте куриное (свиное, индюшачье) филе для отбивных. Накройте пищевой пленкой и слегка отбейте.

Приготовьте маринад: смешайте в блендере лук, яйца, соль, перец. На дно посуды выложите маринад, сверху слой мяса, снова маринад, и так до конца. Накройте пленкой и оставьте мариноваться в час.

Приготовьте кляр: в яйца добавьте соль и перец, любимые специи. Перемешайте до образования однородной массы.

Каждый кусок мяса обваляйте в муке, а затем в яйцах.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и жарьте на среднем огне до золотистой корочки.