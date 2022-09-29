Готуємо цибулеві відбивні: ніжні й соковиті шматочки "з секретом"
Відбивні, особливо з курячого філе, можуть бути сухуватими, але все змінює спеціальний цибулевий маринад. Така страва виходить соковитою і ніжною.
Рецептом поділилися на каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Інгредієнти
- 1 кг м'яса
- 2 середніх цибулини
- 1 яйце
- сіль/перець
Для кляру:
- 4-6 яєць
- сіль/перець
- 1 ч. л сушеного кропу
- борошно
- олія для смаження
Покрокове приготування страви
Наріжте куряче (свиняче, індиче) філе для відбивних. Накрийте харчовою плівкою і злегка відбийте.
Приготуйте маринад: змішайте в блендері цибулю, яйця, сіль, перець. На дно посуду викладіть маринад, зверху шар м'яса, знову маринад, і так до кінця. Накрийте плівкою і залиште маринуватися на годину.
Приготуйте кляр: до яєць додайте сіль та перець, улюблені спеції. Перемішайте до утворення однорідної маси.
Кожен шматок м'яса обваляйте в борошні, а потім в яйцях.
Розігрійте сковороду з олією і смажте на середньому вогні до золотистої скоринки.
Смачного!
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