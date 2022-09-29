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Готовим луковые отбивные: нежные и сочные кусочки "с секретом"

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Четверг 29 сентября 2022 08:00
Готовим луковые отбивные: нежные и сочные кусочки "с секретом" Скриншот: отбивные в луковом маринаде
Автор: Светлана Мащенко

Отбивные, особенно из куриного филе, могут быть суховатыми, но все меняет специальный луковый маринад. Такое блюдо получается сочным и нежным.

Рецептом поделились на канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

Ингредиенты

  • 1 кг мяса
  • 2 средних луковицы
  • 1 яйцо
  • соль/перец

Для кляра:

  • 4-6 яиц
  • соль/перец
  • 1 ч. л сушеного укропа
  • мука
  • масло для жарки

Пошаговое приготовление блюда

Нарежьте куриное (свиное, индюшачье) филе для отбивных. Накройте пищевой пленкой и слегка отбейте.

Приготовьте маринад: смешайте в блендере лук, яйца, соль, перец. На дно посуды выложите маринад, сверху слой мяса, снова маринад, и так до конца. Накройте пленкой и оставьте мариноваться в час.

Приготовьте кляр: в яйца добавьте соль и перец, любимые специи. Перемешайте до образования однородной массы.

Каждый кусок мяса обваляйте в муке, а затем в яйцах.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и жарьте на среднем огне до золотистой корочки.

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