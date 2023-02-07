Готуємо торт "Мурашник" за класичним рецептом: той самий легендарний смак!

Торт "Мурашник" - справжнє задоволення, яке має легендарний смак, знайомий нам з дитинства.
Рецепт класичного десерту з'явився на каналі YouTube "Смаколик. юа Марія Михальченко".
Для крему:
Для глазурі:
В глибоку миску всипте просіяне борошно і розпушувач, перемішайте.
В іншу миску влийте 200 грамів розтопленого (не гарячого) вершкового масла, додайте сметану, дрібку солі, ванільний цукор, цукор. Перемішайте вінчиком до однорідності.
Додайте до рідкої маси половину борошна з розпушувачем і замісіть вінчиком. Потім всипте другу половину борошна і можна перемішати руками. Замісіть м'яке податливе тісто, сформуйте шар і покладіть в морозильну камеру на 90 хвилин.
Потім тісто подрібніть на грубій тертці або пропустіть через м'ясорубку. Випікайте перемелене тісто в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 40-50 хвилин.
Коли тісто охолоне, подрібніть його руками.
Приготуйте крем: збийте міксером на високій швидкості 400 грамів масла кімнатної температури. Коли масло зіб'ється до білої пухкої маси, вводьте поступово в масло згущенку кімнатної температури.
Пересипте крихту з тіста в глибоку миску, додайте крем і горіхи. Ретельно вимісіть масу.
Вистеліть масу у миску, встелену плівкою. Викладіть масу і ущільніть. Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 10 годин.
Викладіть торт на блюдо і приготуйте глазур. В каструлю додайте цукор, какао, масло і сметану. Поставте на маленький вогонь і постійно перемішуйте. До кипіння доводити не треба. Прикрасьте торт.
Наш "Мурашник" готовий!
Раніше ми писали, як треба зберігати рештки торта в холодильнику.
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