Готуємо торт "Мурашник" за класичним рецептом: той самий легендарний смак!

Складники

450 г борошна

10 г розпушувача

200 г вершкового масла або маргарину

140 г сметани

дрібка солі

1 ч. л. ванільного цукру

100 г цукру

Для крему:

400 г вершкового масла

0,5 л вареної згущенки

150 г горіхів

Для глазурі:

2 ст. л. цукру

1 ст. л. какао (з чубчиком)

30 г вершкового масла

1 ст. л. сметани

Покрокове приготування

В глибоку миску всипте просіяне борошно і розпушувач, перемішайте.

В іншу миску влийте 200 грамів розтопленого (не гарячого) вершкового масла, додайте сметану, дрібку солі, ванільний цукор, цукор. Перемішайте вінчиком до однорідності.

Додайте до рідкої маси половину борошна з розпушувачем і замісіть вінчиком. Потім всипте другу половину борошна і можна перемішати руками. Замісіть м'яке податливе тісто, сформуйте шар і покладіть в морозильну камеру на 90 хвилин.

Потім тісто подрібніть на грубій тертці або пропустіть через м'ясорубку. Випікайте перемелене тісто в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 40-50 хвилин.

Коли тісто охолоне, подрібніть його руками.

Приготуйте крем: збийте міксером на високій швидкості 400 грамів масла кімнатної температури. Коли масло зіб'ється до білої пухкої маси, вводьте поступово в масло згущенку кімнатної температури.

Пересипте крихту з тіста в глибоку миску, додайте крем і горіхи. Ретельно вимісіть масу.

Вистеліть масу у миску, встелену плівкою. Викладіть масу і ущільніть. Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 10 годин.

Викладіть торт на блюдо і приготуйте глазур. В каструлю додайте цукор, какао, масло і сметану. Поставте на маленький вогонь і постійно перемішуйте. До кипіння доводити не треба. Прикрасьте торт.

Наш "Мурашник" готовий!