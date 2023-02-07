Готовим торт "Муравейник" по классическому рецепту: тот самый легендарный вкус!

Торт "Муравейник" - настоящее удовольствие, которое имеет легендарный вкус, знакомый нам с детства.
Рецепт классического десерта появился на канале YouTube "Смаколик. юа Марія Михальченко"
Для крема:
Для глазури:
В глубокую миску всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте.
В другую миску влейте 200 граммов растопленного (не горячего) сливочного масла, добавьте сметану, щепотку соли, ванильный сахар, сахар. Перемешайте венчиком до однородности.
Добавьте к жидкой массе половину муки с разрыхлителем и замесите венчиком. Затем всыпьте вторую половину муки и перемешайте руками. Замесите мягкое податливое тесто, сформуйте шар и положите в морозильную камеру на 90 минут.
Затем тесто измельчите на грубой терке или пропустите через мясорубку. Выпекайте перемолотое тесто в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 40-50 минут.
Когда тесто остынет, измельчите его руками.
Приготовьте крем: взбейте миксером на высокой скорости 400 г масла комнатной температуры. Когда масло собьется до белой рыхлой массы, вводите постепенно в масло сгущенку комнатной температуры.
Пересыпьте крошку из теста в глубокую миску, добавьте крем и орехи. Тщательно вымесите массу.
Выстелите массу в миску, устланную пленкой. Выложите массу и уплотните. Накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 10 часов.
Выложите торт на блюдо и приготовьте глазурь. В кастрюлю добавьте сахар, какао, масло и сметану. Поставьте на небольшой огонь и постоянно перемешивайте. До кипения доводить не нужно. Украсьте торт.
Наш "Муравейник" готов!
Раньше мы писали, как нужно хранить остатки торта в холодильнике.
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