ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Готовим торт "Муравейник" по классическому рецепту: тот самый легендарный вкус!

Новина українською →
Вторник 07 февраля 2023 08:30
Готовим торт "Муравейник" по классическому рецепту: тот самый легендарный вкус! Торт "Муравейник" (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Торт "Муравейник" - настоящее удовольствие, которое имеет легендарный вкус, знакомый нам с детства.

Рецепт классического десерта появился на канале YouTube "Смаколик. юа Марія Михальченко"

Составляющие

  • 450 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 200 г сливочного масла или маргарина
  • 140 г сметаны
  • щепотка соли
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 100 г сахара

Для крема:

  • 400 г сливочного масла
  • 0,5 л вареной сгущенки
  • 150 г орехов

Для глазури:

  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. какао (с горкой)
  • 30 г сливочного масла
  • 1 ст. л. сметаны

Пошаговое приготовление

В глубокую миску всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте.

В другую миску влейте 200 граммов растопленного (не горячего) сливочного масла, добавьте сметану, щепотку соли, ванильный сахар, сахар. Перемешайте венчиком до однородности.

Добавьте к жидкой массе половину муки с разрыхлителем и замесите венчиком. Затем всыпьте вторую половину муки и перемешайте руками. Замесите мягкое податливое тесто, сформуйте шар и положите в морозильную камеру на 90 минут.

Затем тесто измельчите на грубой терке или пропустите через мясорубку. Выпекайте перемолотое тесто в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 40-50 минут.

Когда тесто остынет, измельчите его руками.

Приготовьте крем: взбейте миксером на высокой скорости 400 г масла комнатной температуры. Когда масло собьется до белой рыхлой массы, вводите постепенно в масло сгущенку комнатной температуры.

Пересыпьте крошку из теста в глубокую миску, добавьте крем и орехи. Тщательно вымесите массу.

Выстелите массу в миску, устланную пленкой. Выложите массу и уплотните. Накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 10 часов.

Выложите торт на блюдо и приготовьте глазурь. В кастрюлю добавьте сахар, какао, масло и сметану. Поставьте на небольшой огонь и постоянно перемешивайте. До кипения доводить не нужно. Украсьте торт.

Наш "Муравейник" готов!

Раньше мы писали, как нужно хранить остатки торта в холодильнике.

Также читайте о рецепте бомбезного мандаринового пирога.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты