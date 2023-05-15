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Готуємо справжню вертуту по-одеськи: традиційна українська страва за копійки

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Понеділок 15 травня 2023 08:01
Готуємо справжню вертуту по-одеськи: традиційна українська страва за копійки Як приготувати вертуту (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Вертута - традиційна українська страва з тіста, яку ще називають завиванцем. Найчастіше її готують з яблуками, а для тіста знадобиться мінімум складників.

Рецепт з'явився на YouTube каналі Всесвіт рецептів.

Складники

Для тіста:

  • Яйце - 1 шт.
  • Олія - 120 мл.
  • Вода - 120 мл.
  • Дрібка солі та цукру
  • Борошно - 300-350 г

Для начинки:

  • Яблука - 5 шт.
  • Кориця
  • Горіхи
  • Родзинки
  • Цукор

Покрокове приготування

Почистіть яблука і наріжте невеликими шматочками. Збризніть соком лимона, щоб вони не потемніли.

Збийте яйце вінчиком, додайте олію, змішайте. Влийте гарячу воду і перемішайте.

Додайте трохи солі та цукру, і просіяне борошно.

Замісіть тісто, спочатку лопаткою, а потім руками. Залиште тісто відпочити на 10 хвилин.

В начинку можна додати родзинки, подрібнені горіхи, корицю.

Поділіть тісто на 4 частини і тонко-тонко розкатайте. Покладіть начинку з яблук, родзинок, горіхів, посипте цукром. Заверніть в ролл, підгортуючи краї.

Так само зробіть з іншими частинами тіста. Має вийти чотири рулети.

Викладіть рулети на деко, встелене пергаментом. Можна їх змазати сумішшю жовтка з молоком.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 45-50 хвилин.

Готову вертуту посипте цукровою пудрою.

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