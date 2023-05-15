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Готовим настоящую вертуту по-одесски: традиционное украинское блюдо за копейки

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Понедельник 15 мая 2023 08:01
Готовим настоящую вертуту по-одесски: традиционное украинское блюдо за копейки Как приготовить вертуту (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Вертута - традиционное украинское блюдо из теста, которое еще называют завиванцем. Чаще всего ее готовят с яблоками, а для теста понадобится минимум составляющих.

Рецепт появился на YouTube канале Всесвіт рецептів.

Составляющие

Для теста:

  • Яйцо - 1 шт.
  • Масло растительное - 120 мл.
  • Вода - 120 мл.
  • Щепотка соли и сахара
  • Мука - 300-350 г

Для начинки:

  • Яблоки - 5 шт.
  • Корица
  • Орехи
  • Изюм
  • Сахар

Пошаговое приготовление

Очистите яблоки и нарежьте небольшими кусочками. Сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели.

Взбейте яйцо венчиком, добавьте растительное масло, смешайте. Влейте горячую воду и перемешайте.

Добавьте немного соли и сахара и просеянную муку.

Замесите тесто сначала лопаткой, а затем руками. Оставьте тесто отдохнуть на 10 минут.

В начинку можно добавить изюм, измельченные орехи, корицу.

Разделите тесто на 4 части и тонко-тонко раскатайте. Положите начинку из яблок, изюма, орехов, посыпьте сахаром. Заверните в ролл, подворачивая края.

Так же поступите с другими частями теста. Должно выйти четыре рулета.

Выложите рулеты на противень, устланный пергаментом. Можно смазать их смесью желтка с молоком.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут.

Готовую вертуту посыпьте сахарной пудрой.

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