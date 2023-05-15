Готовим настоящую вертуту по-одесски: традиционное украинское блюдо за копейки
Вертута - традиционное украинское блюдо из теста, которое еще называют завиванцем. Чаще всего ее готовят с яблоками, а для теста понадобится минимум составляющих.
Рецепт появился на YouTube канале Всесвіт рецептів.
Составляющие
Для теста:
- Яйцо - 1 шт.
- Масло растительное - 120 мл.
- Вода - 120 мл.
- Щепотка соли и сахара
- Мука - 300-350 г
Для начинки:
- Яблоки - 5 шт.
- Корица
- Орехи
- Изюм
- Сахар
Пошаговое приготовление
Очистите яблоки и нарежьте небольшими кусочками. Сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели.
Взбейте яйцо венчиком, добавьте растительное масло, смешайте. Влейте горячую воду и перемешайте.
Добавьте немного соли и сахара и просеянную муку.
Замесите тесто сначала лопаткой, а затем руками. Оставьте тесто отдохнуть на 10 минут.
В начинку можно добавить изюм, измельченные орехи, корицу.
Разделите тесто на 4 части и тонко-тонко раскатайте. Положите начинку из яблок, изюма, орехов, посыпьте сахаром. Заверните в ролл, подворачивая края.
Так же поступите с другими частями теста. Должно выйти четыре рулета.
Выложите рулеты на противень, устланный пергаментом. Можно смазать их смесью желтка с молоком.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут.
Готовую вертуту посыпьте сахарной пудрой.
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