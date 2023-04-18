Готуємо справжні закарпатські деруни: унікальний рецепт ґуґлів або кийзликів

Ґуґлі, кийзлики, товшні - так закарпатські кулінари називають деруни - просту страву з натертої картоплі. Їх подають обов'язково гарячими і зі сметаною, а за охоти урізноманітнюють начинками.
Рецептом дерунів з м'ясом поділилися на каналі Закарпатська Господиня в YouTube.
Для м'ясної начинки:
Подрібніть цибулю і часник зручним для вас способом, додайте яйце і перемішайте.
Потріть картоплю на дрібну тертку, витісніть з неї зайвий сік. Сік злийте, а крохмаль, що сів на дно, додайте назад до картопляної маси.
Додайте сметану, сіль, перець, перемішайте. Покладіть борошно і знову перемішайте.
Приготуйте фарш, додавши до перемеленого м'яса цибулю, сіль та перець.
На сковорідку налийте олію і розігрійте.
Викладіть на сковорідку ложку картопляної маси, зверху м'ясну начинку і зверху знову картопляне тісто. Обсмажте з обох боків.
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