Готовим настоящие закарпатские деруны: уникальный рецепт кийзликов

Гугли, кийзлики, товшни - так закарпатские кулинары называют деруны - простое блюдо из натертого картофеля. Их подают обязательно горячими и со сметаной, а при желании добавляют начинки.
Рецептом дерунов с мясом поделились на канале Закарпатська Господиня в YouTube.
Для мясной начинки:
Измельчите лук и чеснок удобным для вас способом, добавьте яйцо и перемешайте.
Потрите картошку на мелкую терку, выжмите из нее лишний сок. Сок слейте, а севший на дно крахмал добавьте обратно к картофельной массе.
Добавьте сметану, соль, перец, перемешайте. Положите муку и снова перемешайте.
Приготовьте фарш, добавив к перемолотому мясу лук, соль и перец.
На сковороду налейте растительное масло и разогрейте.
Выложите на сковородку ложку картофельной массы, сверху мясную начинку и сверху снова картофельное тесто. Обжарьте с обеих сторон.
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