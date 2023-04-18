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Готовим настоящие закарпатские деруны: уникальный рецепт кийзликов

Как приготовить закарпатские деруны (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Гугли, кийзлики, товшни - так закарпатские кулинары называют деруны - простое блюдо из натертого картофеля. Их подают обязательно горячими и со сметаной, а при желании добавляют начинки.

Рецептом дерунов с мясом поделились на канале Закарпатська Господиня в YouTube.

Состав:

  • Картофель - 1 кг
  • Яйца - 2 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Сметана - 2 ст. л.
  • Мука - 2 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу

Для мясной начинки:

  • Мясной фарш - 400 г
  • Лук - 1 шт.
  • Соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Измельчите лук и чеснок удобным для вас способом, добавьте яйцо и перемешайте.

Потрите картошку на мелкую терку, выжмите из нее лишний сок. Сок слейте, а севший на дно крахмал добавьте обратно к картофельной массе.

Добавьте сметану, соль, перец, перемешайте. Положите муку и снова перемешайте.

Приготовьте фарш, добавив к перемолотому мясу лук, соль и перец.

На сковороду налейте растительное масло и разогрейте.

Выложите на сковородку ложку картофельной массы, сверху мясную начинку и сверху снова картофельное тесто. Обжарьте с обеих сторон.

Раньше мы писали, как испечь пирог "Бедный студент".

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