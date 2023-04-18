Готовим настоящие закарпатские деруны: уникальный рецепт кийзликов

Гугли, кийзлики, товшни - так закарпатские кулинары называют деруны - простое блюдо из натертого картофеля. Их подают обязательно горячими и со сметаной, а при желании добавляют начинки.

Рецептом дерунов с мясом поделились на канале Закарпатська Господиня в YouTube.

Состав:

Картофель - 1 кг

Яйца - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2-3 зубчика

Сметана - 2 ст. л.

Мука - 2 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Для мясной начинки:

Мясной фарш - 400 г

Лук - 1 шт.

Соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Измельчите лук и чеснок удобным для вас способом, добавьте яйцо и перемешайте.

Потрите картошку на мелкую терку, выжмите из нее лишний сок. Сок слейте, а севший на дно крахмал добавьте обратно к картофельной массе.

Добавьте сметану, соль, перец, перемешайте. Положите муку и снова перемешайте.

Приготовьте фарш, добавив к перемолотому мясу лук, соль и перец.

На сковороду налейте растительное масло и разогрейте.

Выложите на сковородку ложку картофельной массы, сверху мясную начинку и сверху снова картофельное тесто. Обжарьте с обеих сторон.