UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готуємо справжні американські панкейки: простий рецепт легендарних млинців

Як приготувати американські панкейки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Американські панкейки - великі пишні млинці, які готуються на основі молока, але з додаванням розпушувача. Їх традиційно складають гіркою і поливають сиропом, збитими вершками та іншими добавками.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee у YouTube.

Складники на 2 порції (7-8 шт.):

  • Яйце велике С0 - 1 шт.
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Цукор - 2 ч. л.
  • Вершкове масло - 10-20 г
  • Молоко - 130 г
  • Борошно - 130 г
  • Розпушувач - 1 ч. л.
  • Сіль - щіпка

Покрокове приготування

У молоко додайте вершкове масло та підігрійте до теплого стану, масло має розтанути.

Перемішайте борошно з розпушувачем. До яйця додайте щіпку солі, цукор, ванільний цукор, поступово додайте борошно та молоко, перемішайте до однорідності.

Сковороду добре прогрійте, потім зменшіть нагрівання до середнього. Викладіть частину тіста, накрийте кришкою і смажте 1-2 хвилини. Переверніть на інший бік і смажте ще 1 хвилину орієнтовно.

Усього з цієї порції тіста має вийти 7-8 панкейків.

Подавайте зі сметаною, варенням, медом, згущеним молоком.

Дізнайтеся також, як приготувати яблучний пиріг-п'ятихвилинку.

Крім того читайте про рецепт "Медовика", як у бабусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти