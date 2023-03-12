Медівник "як у бабусі": ділимося секретами забутого рецепта
Медівник - один з найулюбленіших домашніх тортиків, які готує вже не одне покоління українців. Існує безліч рецептів випічки, а деякі з них можна знайти в записниках наших бабусь.
Призабутим рецептом поділилися на YouTube-каналі Абетка рецептів.
Складники:
- 5 яєць
- 1 склянка цукру (склянка 200 мл), але можна дати на 50 г менше
- 1 склянка меду
- 2 ст. л. масла
- 3 ст. л. олії
- 1 ст. л. соди (гашена оцтом)
- 2-2,5 склянки борошна (склянка 200 мл)
- Сметана пожирніше 900 г
- Цукрова пудра за смаком
Покрокове приготування
Ретельно перебийте білки з цукром, додайте 5 жовтків і знову збийте. Туди ж додайте мед і перебийте все міксером.
Влийте в масу розтоплене і охолоджене до кімнатної температури вершкове масло, олію. Додайте гашену оцтом соду. Перемішайте.
Додайте просіяне борошно, перемішайте. Має вийти консистенція густої сметани.
Форму для випічки застеліть пергаментним папером, вилийте третину тіста і випікайте коржі у розігрітій духовці. Кожен корж печеться 10-15 хвилин.
Збийте сметану з цукровою пудрою на малих обертах міксера.
Перемажте тортик кремом і прикрасьте за вашим смаком.
Поставте на просочування до холодильника на ніч. Ваш ідеальний медівник готовий.
Раніше ми писали також, як приготувати Наполеон нашвидкуруч.
Також дізнайтеся про рецепт найдешевшого медівника на кефірі.