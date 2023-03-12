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Медівник "як у бабусі": ділимося секретами забутого рецепта

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Неділя 12 березня 2023 08:30
Медівник "як у бабусі": ділимося секретами забутого рецепта Як приготувати смачний і простий медівник (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Медівник - один з найулюбленіших домашніх тортиків, які готує вже не одне покоління українців. Існує безліч рецептів випічки, а деякі з них можна знайти в записниках наших бабусь.

Призабутим рецептом поділилися на YouTube-каналі Абетка рецептів.

Складники:

  • 5 яєць
  • 1 склянка цукру (склянка 200 мл), але можна дати на 50 г менше
  • 1 склянка меду
  • 2 ст. л. масла
  • 3 ст. л. олії
  • 1 ст. л. соди (гашена оцтом)
  • 2-2,5 склянки борошна (склянка 200 мл)
  • Сметана пожирніше 900 г
  • Цукрова пудра за смаком

Покрокове приготування

Ретельно перебийте білки з цукром, додайте 5 жовтків і знову збийте. Туди ж додайте мед і перебийте все міксером.

Влийте в масу розтоплене і охолоджене до кімнатної температури вершкове масло, олію. Додайте гашену оцтом соду. Перемішайте.

Додайте просіяне борошно, перемішайте. Має вийти консистенція густої сметани.

Форму для випічки застеліть пергаментним папером, вилийте третину тіста і випікайте коржі у розігрітій духовці. Кожен корж печеться 10-15 хвилин.

Збийте сметану з цукровою пудрою на малих обертах міксера.

Перемажте тортик кремом і прикрасьте за вашим смаком.

Поставте на просочування до холодильника на ніч. Ваш ідеальний медівник готовий.

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рецепт медовик