Готовим настоящие американские панкейки: простой рецепт легендарных блинчиков

Составляющие на 2 порции (7-8 шт.):

Яйцо большое С0 - 1 шт.

Ванильный сахар - 10 г

Сахар - 2 ч. л.

Сливочное масло - 10-20 г

Молоко - 130 г

Мука - 130 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Пошаговое приготовление

В молоко добавьте сливочное масло и подогрейте до теплого состояния, масло должно растаять.

Перемешайте муку с разрыхлителем. К яйцу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар, постепенно добавьте муку и молоко, перемешайте до однородности.

Сковороду хорошо прогрейте, затем уменьшите нагрев до среднего. Выложите часть теста, накройте крышкой и жарьте 1-2 минуты. Переверните на другую сторону и жарьте еще 1 минуту ориентировочно.

Всего из этой порции теста должно получиться 7-8 панкейков.

Подавайте со сметаной, вареньем, медом, сгущенкой.