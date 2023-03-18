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Готовим настоящие американские панкейки: простой рецепт легендарных блинчиков

Как приготовить американские панкейки (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Американские панкейки - большие пышные блины, которые готовятся на основе молока, но с добавлением разрыхлителя. Их традиционно складывают горкой и поливают сиропом, взбитыми сливками и другими добавками.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee в YouTube.

Составляющие на 2 порции (7-8 шт.):

  • Яйцо большое С0 - 1 шт.
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Сахар - 2 ч. л.
  • Сливочное масло - 10-20 г
  • Молоко - 130 г
  • Мука - 130 г
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Соль - щепотка

Пошаговое приготовление

В молоко добавьте сливочное масло и подогрейте до теплого состояния, масло должно растаять.

Перемешайте муку с разрыхлителем. К яйцу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар, постепенно добавьте муку и молоко, перемешайте до однородности.

Сковороду хорошо прогрейте, затем уменьшите нагрев до среднего. Выложите часть теста, накройте крышкой и жарьте 1-2 минуты. Переверните на другую сторону и жарьте еще 1 минуту ориентировочно.

Всего из этой порции теста должно получиться 7-8 панкейков.

Подавайте со сметаной, вареньем, медом, сгущенкой.

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