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Яблучний пиріг "п'ятихвилинка": готуємо без духовки і зайвих витрат

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Понеділок 13 березня 2023 08:30
Яблучний пиріг "п'ятихвилинка": готуємо без духовки і зайвих витрат Як спекти смачний яблучний пиріг без духовки (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо у вас немає духовки або часу затівати "велику випічку", то рецепт-п'ятихвилинка яблучного пирога - це ваш варіант.

Своїм способом поділилася кулінарка Alina FooDee у YouTube.

Складові

  • Яблука - 2 шт. (350-400 г)
  • Яйце - 2 шт.
  • Цукор - 80 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Дрібка солі
  • Розтоплене вершкове масло - 25 г
  • Сметана або йогурт - 120 г (злегка тепла або кімнатної температури)
  • Борошно - 160 г
  • Розпушувач - 10 г
  • Кориця та цукрова пудра до смаку, щоб посипати пиріг зверху.

Покрокове приготування

Наріжте яблука на кубики.

Збийте 2 великі яйця кімнатної температури з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі.

Додайте розтоплене вершкове масло, сметану, борошно, розпушувач. Розмішайте тісто до однорідності.

Введіть у масу яблука.

Змастіть сковороду вершковим маслом, викладіть масу і випікайте під кришкою на маленькому вогні 30-40 хвилин. Переверніть пиріг за допомогою пергаменту та тарілки та випікайте ще 10 хвилин.

Змішайте цукрову пудру з корицею та посипте нею пиріг.

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