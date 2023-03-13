Яблучний пиріг "п'ятихвилинка": готуємо без духовки і зайвих витрат
Якщо у вас немає духовки або часу затівати "велику випічку", то рецепт-п'ятихвилинка яблучного пирога - це ваш варіант.
Своїм способом поділилася кулінарка Alina FooDee у YouTube.
Складові
- Яблука - 2 шт. (350-400 г)
- Яйце - 2 шт.
- Цукор - 80 г
- Ванільний цукор - 10 г
- Дрібка солі
- Розтоплене вершкове масло - 25 г
- Сметана або йогурт - 120 г (злегка тепла або кімнатної температури)
- Борошно - 160 г
- Розпушувач - 10 г
- Кориця та цукрова пудра до смаку, щоб посипати пиріг зверху.
Покрокове приготування
Наріжте яблука на кубики.
Збийте 2 великі яйця кімнатної температури з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі.
Додайте розтоплене вершкове масло, сметану, борошно, розпушувач. Розмішайте тісто до однорідності.
Введіть у масу яблука.
Змастіть сковороду вершковим маслом, викладіть масу і випікайте під кришкою на маленькому вогні 30-40 хвилин. Переверніть пиріг за допомогою пергаменту та тарілки та випікайте ще 10 хвилин.
Змішайте цукрову пудру з корицею та посипте нею пиріг.
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